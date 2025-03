Air Canada anuncia novo café no Aeroporto Internacional de Montreal com mais conforto e hospitalidade Espaço premium, com 58 assentos, proporciona um ambiente cuidadosamente projetado para que o cliente faça uma refeição, trabalhe e recarregue as energias antes do voo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/03/2025 - 20h32 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h32 ) twitter

Air Canada: novo café no Aeroporto Internacional Montréal-Trudeau Divulgação

A Air Canada inaugurou seu mais novo Air Canada Café™ no Aeroporto Internacional Montréal-Trudeau. Agora, passageiros elegíveis em voos domésticos terão uma experiência premium no local. Criado para proporcionar conveniência e conforto, esse novo espaço, localizado próximo ao Portão A2, é a terceira unidade do Air Canada Café, reforçando o compromisso da companhia aérea em aprimorar sua oferta de lounges premium no hub de Montreal.

Misturando sabores locais com comodidades modernas, o Air Canada Café oferece um menu selecionado com lanches icônicos de Montreal, uma variedade de bebidas self-service e tomadas em cada um dos 58 assentos. Para acessar o lounge, os passageiros elegíveis precisam apenas escanear seus cartões de embarque nos eGates na entrada do Air Canada Café.

Essa inauguração faz parte de um investimento mais amplo da Air Canada na modernização, ampliação e aprimoramento de seus lounges ao longo de 2025 e dos próximos anos, elevando ainda mais a experiência aeroportuária para os passageiros premium.

“Criamos uma experiência premium voltada para as necessidades dos nossos clientes mais ocupados, enquanto celebramos a vibrante cultura de cafés de Montreal”, disse Jacqueline Harkness, Diretora de Produtos e Serviços da Air Canada

“Nossa colaboração com a Air Canada no conceito do Air Canada Café em Montreal é algo do qual nos orgulhamos muito. O design celebra o caráter e o espírito únicos da cidade, destacando tudo o que faz de Montreal um destino icônico para viajantes canadenses e internacionais”, celebrou Vincent Hauspy, Designer e Sócio da Provencher Roy, empresa de design sediada em Montreal

“A ADM Aéroports de Montréal tem o prazer de receber este novo Air Canada Café, que oferece uma experiência diferenciada para os viajantes que partem do YUL. Esse espaço, com um design inspirado na nossa bela cidade, aprimorará o nível de serviço na área de embarque doméstico do nosso terminal”, apontou Philippe Stas, Vice-Presidente de Serviços, Comercial e Inovação da ADM.

Destaques do Air Canada Café no Aeroporto Internacional Montréal-Trudeau

Opções Exclusivas de Alimentos e Bebidas:

• Seleção com croissants recheados com creme de pistache quente, mini tábuas de queijos, wraps vegetarianos e saladas frescas

• Sanduíches inspirados em Montreal, como bagels e smoked meat

• Opções que atendem diferentes necessidades dietéticas, com rótulos de ingredientes acessíveis via QR Code

• Estação de bebidas self-service, com cervejas, sidras e opções não alcoólicas de Montreal, incluindo o kombucha artesanal Gutsy

• Cafés especiais Lavazza e nitro cold brew

Infraestrutura e Comodidades:

• 58 assentos em um espaço premium de 250 m² (2.700 pés²)

• Assentos com layout produtivo, ideais para trabalho e ligações

• Tomadas em todos os assentos, incluindo portas USB-C com potência para carregar laptops

• Entrada acessível para clientes e funcionários

Design Assinado

• Criado em parceria com o estúdio de design Provencher Roy, de Montreal, inspirado na cultura do café da cidade

• Obra de arte abstrata exclusiva da artista nascida em Montreal, Melanie Authier

• Luminárias suspensas projetadas e fabricadas em Quebec

Quem Pode Acessar o Air Canada Café?

O Air Canada Café no Aeroporto Internacional Montréal-Trudeau está disponível para clientes da Air Canada que atendam aos seguintes critérios:

Passageiros viajando na classe executiva

Membros Aeroplan 50K, 75K e Super Elite

Clientes Star Alliance Gold

Titulares de cartões premium Aeroplan co-branded

Aprimorando a Experiência no Aeroporto

A Air Canada segue investindo na modernização e expansão de sua rede de lounges, focando no cuidado com o cliente, na conveniência e no conforto. Até o final de 2025, a companhia terá adicionado mais de 500 novos assentos em lounges ao redor do mundo, garantindo mais espaço para os viajantes. Essa expansão se soma às recentes melhorias nos lounges da empresa, com design sofisticado, assentos modernos e acesso a tomadas elétricas em locais selecionados.

