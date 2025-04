Air Canada anuncia novos voos de Montreal para Edimburgo e aumenta a capacidade para Paris, Roma e Atenas Companhia também anuncia aumento da frequência de voos para destinos populares na Europa durante a temporada de verão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h05 ) twitter

Air Canada: novas frequências durante o verão europeu Divulgação

A Air Canada anunciou a adição de uma nova rota e o aumento da frequência de voos para destinos populares na Europa durante a temporada de verão. O novo serviço de verão entre Montreal e Edimburgo complementará os voos já existentes de Toronto para a capital escocesa. Além disso, a companhia aérea adicionará quase 1.300 assentos semanais para Paris e Atenas e estenderá seu horário de pico de Toronto para Roma até outubro.

“A Air Canada está entusiasmada em oferecer os únicos voos diretos entre Montreal e Edimburgo! Nossa nova rota conectará a Escócia à segunda maior área metropolitana do Canadá, proporcionando mais opções de viagem para esta terra lendária de castelos, lagos e muito mais, por meio da nossa extensa rede no hub de Montreal”, disse Mark Galardo, Vice-Presidente Executivo de Receita e Planejamento de Rede & Presidente de Carga da Air Canada.

“Para atender à demanda esperada, também estamos adicionando voos para Paris, Atenas e Roma a partir do nosso hub global em Toronto. Na Air Canada, temos orgulho de apoiar o turismo e conectar pessoas que visitam amigos e familiares. Estamos ansiosos para receber nossos clientes a bordo.”

Novos voos para a Europa

Canadá para Paris

· Três novos voos de Toronto às quartas, sextas e sábados

‌



· Até 10 voos semanais de Toronto e 14 de Montreal

Canadá para Atenas

· Dois novos voos de Toronto às terças e sextas

‌



· Frequências adicionais estendidas até outubro

· Até 10 voos semanais de Toronto e 10 de Montreal

‌



Canadá para Roma

· Até 4 voos adicionais semanais estendidos até outubro

· Até 12 voos semanais de Toronto e 9 de Montreal

