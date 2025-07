Air Canada Expande Ainda Mais sua Malha na América Latina Aérea retoma voos para Lima e adiciona três novos destinos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2025 - 20h33 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quatro voos diretos semanais para Lima, sendo dois partindo de Montreal e dois de Toronto Snowjam / Wikimedia Commons

A Air Canada anunciou hoje a ampliação de sua malha aérea para o inverno 2025-2026, com a retomada do serviço direto para Lima, no Peru, com dois voos semanais partindo de Montreal e dois de Toronto. A companhia também lançará três novas rotas para a América Central e o México: Montreal–Belize, Toronto–Puerto Escondido* e Vancouver–Tepic, na Riviera Nayarit*, ampliando seu recente plano de expansão na América Latina. As passagens já estão disponíveis para compra.

“A Air Canada está diversificando ainda mais sua rede global neste inverno por meio de sua estratégia New Frontiers, aproveitando a forte demanda por destinos de lazer muito procurados na América do Sul, América Central e nas regiões costeiras do Pacífico e Oaxaca, no México. Nossos novos voos foram planejados para oferecer conexões fáceis tanto para viajantes canadenses quanto europeus, além de explorar oportunidades de carga na região”, afirmou Mark Galardo, Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial, além de Presidente da divisão de Cargas da Air Canada.

“Os clientes terão ainda mais opções atrativas ao planejarem suas viagens de férias neste inverno. Do Peru, com sua rica história e ruínas arqueológicas, ao lendário recife de barreira de Belize, ou os vibrantes e promissores destinos turísticos do México, a Air Canada tem orgulho de levar novas e empolgantes opções para nossos passageiros explorarem. Estamos ansiosos para recebê-los a bordo da nossa premiada companhia aérea em breve”, concluiu Galardo.

As novas rotas da Air Canada para o México abrem as portas para alguns dos destinos turísticos mais badalados e ainda pouco explorados do país. Puerto Escondido, situado na deslumbrante costa pacífica de Oaxaca, é um paraíso descontraído para surfistas, famoso por suas praias douradas e ondas excepcionais. Com os novos voos diretos partindo de Toronto, esse refúgio boêmio estará mais acessível aos viajantes canadenses em busca de destinos autênticos e fora do circuito tradicional.

‌



Na costa oeste do México, o novo voo Vancouver–Tepic, Riviera Nayarit, inaugura um acesso inédito à região — e chega em um momento estratégico, com a inauguração da nova rodovia que conectará Tepic a Puerto Vallarta, prevista para outubro de 2025. Destinos à beira-mar como a artística San Pancho, a badalada Sayulita e a sofisticada Punta Mita estarão a apenas 30 minutos a uma hora de carro do aeroporto de Tepic. Essa nova rota oferece aos viajantes um ponto de entrada alternativo para explorar as paisagens vibrantes, praias intocadas e a rica tapeçaria cultural que fazem de Nayarit uma das regiões mais fascinantes do México.

Neste inverno, a Air Canada oferecerá mais de 80.000 assentos semanais em mais de 55 voos diários para 52 destinos na América Latina e no Caribe — representando o maior número de destinos ao sol já servidos pela companhia.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.