Air Canada será a primeira companhia aérea a operar a nova cabine Airspace nos Airbus A220 As primeiras unidades equipadas com os novos compartimentos superiores XL têm entrega prevista para o início de 2026 Luiz Fara Monteiro 28/04/2025 - 19h21

Air Canada: cliente número um da nova cabine Airspace da Airbus Divulgação Air Canada

A nova cabine Airspace traz compartimentos superiores de bagagem 15% maiores, um novo design de teto e um sistema de iluminação aprimorado. A atualização acompanha outras melhorias anunciadas pela Air Canada, como interiores renovados e novos sistemas de entretenimento individual nas poltronas.

“O A220 já é um dos aviões favorito entre nossos clientes, e estamos entusiasmados em ser a primeira companhia aérea a operar essa evolução da aeronave projetada e montada no Canadá“, afirma John Moody, Diretor Executivo de Produtos de Bordo da Air Canada. “A introdução de compartimentos maiores tornará o embarque mais rápido e proporcionará uma experiência de viagem ainda mais confortável e conveniente.”

A Airbus também celebrou o anúncio. “Estamos muito felizes em lançar a cabine Airspace do A220 com a Air Canada, e orgulhosos de que a companhia aérea de bandeira do Canadá esteja introduzindo nossa mais recente inovação para apoiar sua renovação de frota”, disse Ingo Wuggetzer, Vice-Presidente de Marketing de Cabines da Airbus. “Essa novidade oferece uma experiência de passageiro consistente em toda a nossa linha de aeronaves, com o conforto de um widebody em um avião de corredor único.”

Com assentos e corredores mais largos, além de uma cabine maior e com janelas da sua categoria, o A220 já é reconhecido por seu alto padrão de conforto. Atualmente, a Air Canada opera 34 aeronaves A220-300, todas fabricadas em Mirabel, Quebec, e já tem 31 unidades adicionais encomendadas.

