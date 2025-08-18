Air Canada suspende planos de retomar operações após sindicato descumprir determinação para retorno ao trabalho Sindicato dos comissários de bordo orienta membros a não se apresentarem para trabalhar Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/08/2025 - 22h29 (Atualizado em 17/08/2025 - 22h29 ) twitter

Air Canada: greve e desentendimento com sindicato BriYYZ via Wikimedia Commons

A Air Canada anunciou que suspendeu seu plano de retomar hoje um número limitado de voos da Air Canada e da Air Canada Rouge, após o Sindicato Canadense dos Empregados Públicos (CUPE) ter orientado ilegalmente seus membros, comissários de bordo, a desrespeitarem a determinação do Canada Industrial Relations Board (CIRB) para retorno ao trabalho. A companhia informou que os voos serão retomados a partir da noite de amanhã.

Todas as operações da Air Canada e da Air Canada Rouge haviam sido suspensas em 16 de agosto de 2025, em razão de uma greve do CUPE. Em cumprimento à decisão do Governo do Canadá, o CIRB ordenou a retomada das atividades da companhia e determinou o retorno dos comissários de bordo ao trabalho. Essa ordem encerrou tanto a greve do CUPE quanto o lockout imposto pela Air Canada em resposta. Aproximadamente 240 voos, programados para começar a operar na tarde de hoje, foram cancelados. Em condições normais, as companhias operam cerca de 700 voos diários.

Clientes com voos cancelados serão notificados e são fortemente aconselhados a não se dirigir ao aeroporto, a menos que tenham voos confirmados em outras companhias aéreas. A Air Canada oferecerá opções aos passageiros afetados, incluindo reembolso integral ou crédito para viagens futuras. A empresa também se compromete a remarcar clientes em voos de outras companhias, embora a disponibilidade esteja limitada devido à alta temporada de viagens de verão.

Os voos da Air Canada Express, operados pela Jazz ou pela PAL, continuam funcionando normalmente.

