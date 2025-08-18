Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Luiz Fara Monteiro

Air Canada suspende planos de retomar operações após sindicato descumprir determinação para retorno ao trabalho

Sindicato dos comissários de bordo orienta membros a não se apresentarem para trabalhar

Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara Monteiro

Air Canada: greve e desentendimento com sindicato BriYYZ via Wikimedia Commons

A Air Canada anunciou que suspendeu seu plano de retomar hoje um número limitado de voos da Air Canada e da Air Canada Rouge, após o Sindicato Canadense dos Empregados Públicos (CUPE) ter orientado ilegalmente seus membros, comissários de bordo, a desrespeitarem a determinação do Canada Industrial Relations Board (CIRB) para retorno ao trabalho. A companhia informou que os voos serão retomados a partir da noite de amanhã.

Todas as operações da Air Canada e da Air Canada Rouge haviam sido suspensas em 16 de agosto de 2025, em razão de uma greve do CUPE. Em cumprimento à decisão do Governo do Canadá, o CIRB ordenou a retomada das atividades da companhia e determinou o retorno dos comissários de bordo ao trabalho. Essa ordem encerrou tanto a greve do CUPE quanto o lockout imposto pela Air Canada em resposta. Aproximadamente 240 voos, programados para começar a operar na tarde de hoje, foram cancelados. Em condições normais, as companhias operam cerca de 700 voos diários.

Clientes com voos cancelados serão notificados e são fortemente aconselhados a não se dirigir ao aeroporto, a menos que tenham voos confirmados em outras companhias aéreas. A Air Canada oferecerá opções aos passageiros afetados, incluindo reembolso integral ou crédito para viagens futuras. A empresa também se compromete a remarcar clientes em voos de outras companhias, embora a disponibilidade esteja limitada devido à alta temporada de viagens de verão.

Os voos da Air Canada Express, operados pela Jazz ou pela PAL, continuam funcionando normalmente.


Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.