Air Europa anuncia redução de suas emissões em mais de 21%

Companhia estabeleceu uma meta de redução de emissões de 30% até 2030 Divulgação Air Europa

A Air Europa continua dando passos decisivos para alcançar suas metas de sustentabilidade. Os dados do fim de 2024 confirmam que a companhia aérea já reduziu suas emissões de CO2 em mais de 21% desde 2015, e está próxima dos 30% estabelecidos na época como meta para 2030. O rápido progresso feito na descarbonização foi apoiado por três elementos principais: modernização da frota, uso de combustível de aviação sustentável (SAF) e utilização de soluções tecnológicas avançadas para melhorar a eficiência operacional.

A diminuição das emissões acelerou, sobretudo, desde 2021 e 2022, quando foi concluído o processo de unificação da frota em torno das aeronaves Boeing. Os modelos 737 para curta e média distância e 787 Dreamliner para longa distância foram fundamentais para reduzir o consumo de combustível. Por serem aeronaves de maior capacidade, a Air Europa tem conseguido transportar cada vez mais passageiros fazendo menos voos. Da mesma forma, o design e a tecnologia do Dreamliner foram decisivos, pois permitem reduzir o consumo e as emissões em até 25% em comparação com outros modelos da mesma categoria.

Para continuar nesta linha, este ano três novos Boeing 787 serão adicionados à frota e o primeiro 737 MAX. Este modelo contribuirá para reduzir ainda mais as emissões e operará especialmente em destinos europeus e, ocasionalmente, em localidades nacionais.

Por outro lado, e embora desde este ano seja obrigatório que todos os aeroportos da União Europeia classificados como Aeroportos da União disponibilizem 2% de

combustível SAF às companhias aéreas, a Air Europa já o utiliza em algumas das suas rotas desde 2023. Foi o caso de alguns voos entre Madri e Havana e Madri e Buenos Aires nos últimos dois anos.

Operação mais sustentável

Além disso, a empresa introduziu melhorias progressivas destinadas a melhorar a eficiência e a sustentabilidade de todas as operações, tanto em terra como no ar. Desde 2024, o aplicativo OptiClimb está em uso, fornecendo indicações específicas e individuais para cada voo na velocidade ideal de subida para minimizar o consumo de combustível sem comprometer a duração da viagem. Para este ano, espera-se que esta solução contribua para evitar cerca de 10.100 toneladas de emissões.

No solo, as aeronaves aplicam os protocolos SETO (Single Engine Taxi Out) e SETI (Single Engine Taxi In), que envolvem a realização do taxiamento da partida e chegada da aeronave usando um único motor. Por outro lado, graças a um acordo com a Toyota, a frota de veículos está sendo renovada por unidades elétricas, aproveitando a disponibilidade progressiva de pontos de recarga nos principais aeroportos espanhóis. Por fim, além de reduzir o uso de papel a bordo, foi realizada uma renovação completa dos materiais com os quais a oferta gastronômica é apresentada. Os menus são servidos com materiais recicláveis e biodegradáveis, mantendo a qualidade da apresentação e do serviço em todos os momentos.

“O compromisso da Air Europa com a sustentabilidade é uma parte intrínseca da maneira como pensamos sobre nossos negócios. Estamos convencidos da importância de avançar nesta área, em todos os níveis, porque acreditamos no papel estratégico da aviação como meio de ligação à escala global e na sua capacidade de o manter com o menor impacto possível ao meio ambiente”, afirma Rosa Nordfeldt, diretora de Sustentabilidade da Air Europa.

As medidas de eficiência e sustentabilidade representam um eixo fundamental do atual Plano Estratégico da empresa e estão refletidas no projeto Flight 2030, lançado há dois anos. Reúne mais de 40 medidas para alcançar a sustentabilidade real em todos os níveis, do ambiental ao operacional e social. O progresso alcançado é compartilhado a cada ano por meio da participação no “The Aviation Challenge”, um desafio convocado em escala global pela aliança SkyTeam para tentar operar o voo mais sustentável possível. Na edição de 2023, a companhia aérea conquistou o prêmio “Menores emissões de CO2 em um voo de curta distância” e “Menores emissões de CO2 para operações em terra”.

