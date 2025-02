Air Europa apresenta números recordes de passageiros e ocupação nas Américas para 2025 Expansão incluirá Medellín, Panamá, Assunção, Cancún, Punta Cana, Córdoba e Salvador, além de voos diretos de Quito e Guayaquil para a Espanha Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 11h18 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h18 ) twitter

Aérea transportou mais de 3,1 milhões de passageiros em 2024, com taxas de ocupação em torno de 91% Andrzej Otrębski / Wikimedia Commons

A Air Europa inicia 2025 otimista com sua operação de longa distância, após alcançar em 2024 os melhores resultados da sua história. As Américas continuam se consolidando como um mercado-chave para a companhia aérea, que transportou mais de 3,1 milhões de passageiros na região, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior e de 26% em comparação com 2019. Além disso, a alta demanda e a grande capacidade da frota operada a partir do hub estratégico do Aeroporto de Madri-Barajas permitiram elevar a taxa de ocupação para 91%, um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao período pré-pandemia.

A receita global da companhia no último exercício superou 2,9 bilhões de euros, ultrapassando o recorde histórico de 2023. O total de passageiros transportados foi superior a 12 milhões. As projeções para 2025 indicam a manutenção da trajetória de crescimento registrada no último ano. No segmento de voos de longa distância, a oferta de assentos pode ultrapassar 3,5 milhões, enquanto o número de passageiros deve superar 3,3 milhões.

Expansão de frequências

A ampliação das operações transatlânticas será baseada em dois fatores principais. O primeiro é o crescimento da frota para aumentar a disponibilidade de assentos. O segundo envolve a ampliação de frequências em algumas das principais rotas da Air Europa.

A partir de junho, os voos de Medellín, Panamá e Assunção para Madri ganharão uma frequência adicional, chegando a uma operação diária. As rotas entre a capital espanhola e os destinos turísticos de Cancún e Punta Cana passarão a contar com cinco frequências semanais, enquanto os voos entre Madri e Córdoba e Salvador da Bahia terão quatro frequências semanais.

Além disso, a conexão entre Nova Iorque e Madri se tornará diária, e serão lançados voos diretos de Quito e Guayaquil para a Europa, com três frequências semanais para cada uma dessas cidades equatorianas. Outro destaque é o lançamento, em 12 de maio, de uma nova rota entre Madri e Istambul, ampliando significativamente as opções de conexão para viajantes das Américas com um dos destinos mais estratégicos para turismo e negócios no Oriente Médio.

Sustentabilidade e inovação

A operação da Air Europa entre os dois lados do Atlântico se beneficiará, em 2025, da chegada de três novas aeronaves Boeing 787 Dreamliner, que se tornaram referência da companhia em todo o continente. Suas características permitiram aumentar significativamente a oferta de assentos, otimizando a quantidade de voos e tornando as operações mais sustentáveis.

Os Dreamliners não apenas reduzem o tempo de voo em até 40 minutos em rotas de longa distância, como também consomem até 25% menos combustível, resultando em uma redução proporcional nas emissões. Além disso, oferecem maior conforto aos passageiros, com cabines mais espaçosas, janelas 30% maiores e um sistema de renovação de ar que melhora a experiência de descanso a bordo.

Paralelamente, a Air Europa está implementando novas iniciativas para avançar na descarbonização do setor aéreo. Além da incorporação progressiva de combustível sustentável (SAF) – já utilizado em rotas para Havana e Argentina –, a companhia aprimorou seus processos para reduzir o consumo de combustível. Entre as medidas adotadas, estão os protocolos SETI e SETO, que permitem a realização de operações em solo com apenas um motor, e a tecnologia OptiClimb, que usa análise de dados e inteligência artificial para fornecer recomendações aos pilotos na fase de subida. Essa inovação pode gerar uma economia de aproximadamente 3.200 toneladas de combustível em 2025.

Facilidade na compra de passagens e compromisso social

Os clientes da Air Europa também estão se beneficiando de melhorias na experiência de compra de passagens. A mais recente novidade é a tecnologia Hands In, que permite dividir o pagamento das passagens entre diferentes pessoas ou cartões de crédito, facilitando as compras em grupo.

Por fim, a companhia segue fortalecendo seu compromisso social nas Américas. Um exemplo disso é o projeto “+Uno Solidário”, que dá aos passageiros a opção de adicionar um euro extra na compra de bilhetes. O valor arrecadado será integralmente destinado às ações da ONG Manos Unidas na região da Chiquitania, na Bolívia, apoiando iniciativas de sustentabilidade, igualdade de gênero e desenvolvimento de comunidades indígenas locais.

