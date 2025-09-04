Air Europa é a companhia aérea oficial do tênis brasileiro Companhia aérea é a nova patrocinadora da Confederação Brasileira de Tênis Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2025 - 16h28 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h28 ) twitter

Patrocinadora da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) Divulgação Air Europa

A Air Europa é a nova patrocinadora da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (03), tornando a empresa espanhola como a Companhia Aérea oficial do tênis brasileiro pelo período de um ano. O acordo é a primeira iniciativa da Air Europa no patrocínio de uma entidade esportiva.

Para o presidente da CBT, Alexandre Farias, a parceria vai além da visibilidade institucional, representando um suporte fundamental para o desenvolvimento da modalidade no país.

“A parceria com a Air Europa representa muito mais do que um patrocínio: é um apoio logístico estratégico que garante aos nossos atletas e equipas condições de ar adequadas para competir em grandes eventos internacionais. Esse apoio fortalece a mobilidade do tênis brasileiro, encurtando distâncias e permitindo que nossos talentos estejam preparados para representar o país da melhor maneira possível. Estamos muito felizes por ter a confiança e o compromisso da Air Europa neste novo momento do tênis nacional”, diz Farias.

Com a aliança, a Air Europa passa a ter presença institucional nas principais ações da CBT, associando a sua marca ao crescimento do tênis nacional e apoiando diretamente a preparação e mobilidade dos atletas nas competições internacionais. O diretor-geral da companhia no Brasil, Gonzalo Romero, comemora a sinergia estratégica da parceria: “Para a Air Europa, tornar-se patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Tênis é motivo de orgulho e comprometimento. Este acordo reforça nosso apoio ao esporte e reflete os valores que compartilhamos com o tênis: disciplina, esforço, superação e trabalho em equipe. Ao apoiar o esporte, fortalecemos nossa marca globalmente, nos alinhamos aos valores de excelência, precisão e desempenho e nos conectamos diretamente com um público que valoriza a mobilidade, a pontualidade e a experiência de voar”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.