Air France e SNCF Voyageurs celebram 30 anos de parceria Programa permite converter milhas Flying Blue em vouchers de viagem ferroviária na rede TGV INOUI Luiz Fara Monteiro 12/02/2025 - 15h59

Vouchers, com valores entre 25 e 100 euros, podem ser usados na rede TGV INOUI Divulgação Air France

Em 2025, a Air France e a SNCF Voyageurs celebram 30 anos de parceria. São 30 anos de inovação e colaboração facilitando o acesso aos aeroportos por meio do trem e incentivando o uso de soluções de transporte de baixo carbono sempre que disponíveis. Fiéis a esse espírito e convencidas da complementaridade entre o transporte ferroviário e aéreo, as duas empresas estão fortalecendo seus laços ao permitir que os membros do Flying Blue, programa de fidelidade da Air France-KLM, convertam suas milhas em vouchers eletrônicos que podem ser usados na rede TGV INOUI.

Vouchers de viagem com o TGV INOUI

Como uma novidade mundial, os membros do Flying Blue podem converter suas milhas em vouchers da SNCF Voyageurs diretamente na Flying Blue Store. Os vouchers, com valores entre 25 e 100 euros, podem ser usados em toda a rede TGV INOUI. As reservas podem ser feitas em bilheterias aprovadas pela SNCF Voyageurs ou pelos canais de venda direta da empresa.

O programa permite ainda que clientes acumulem milhas ao viajar com a Air France, KLM, Transavia, e ao realizar compras em lojas parceiras. Essas milhas podem ser usadas para adquirir passagens aéreas (bilhetes-prêmio), contribuir para o desenvolvimento de combustível de aviação sustentável (SAF), fazer doações para instituições de caridade e, agora, comprar vouchers de viagem da SNCF Voyageurs.

‌



30 anos de parceria

Há três décadas, a Air France e a SNCF Voyageurs trabalham juntas para oferecer o serviço combinado ‘Train+Air’ (anteriormente TGV Air). Esse serviço foi consideravelmente ampliado nos últimos anos e agora está disponível em 41 rotas de e para os aeroportos de Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly, em comparação com 28 em 2022 – um aumento de quase 50% em apenas três anos. Isso significa que 22 estações ferroviárias na França estão agora diretamente ligadas aos aeroportos da capital francesa, com um serviço totalmente digital que permite combinar viagens de trem e voos em uma única reserva. Em caso de irregularidade, há garantia de assistência e um assento no próximo voo ou trem sem custo adicional.

‌



Desde 2019, mais de 600.000 reservas foram feitas por clientes da Air France através do serviço ‘Train+Air’, destacando o crescente interesse dos viajantes por viagens combinadas e o desejo dos clientes de reduzir sua pegada de carbono sempre que possível. Em 2024, as rotas mais populares foram Lyon, Lille e Estrasburgo, com conexões a voos principalmente para a América do Norte e o Caribe.

A Air France e a SNCF Voyageurs estão determinadas a continuar melhorando a intermodalidade entre viagens de trem e avião e seguem trabalhando para tornar suas ofertas mais complementares e as jornadas dos clientes mais fluidas.

‌



Para mais detalhes, acesse os sites da Air France, SNCF Voyageurs ou Flying Blue.

Este projeto é uma novidade mundial e, portanto, considerado um teste no âmbito da parceria entre a SNCF Voyageurs e a Air France.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais players do transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.

A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.

A Air France está totalmente comprometida em reduzir sua pegada de carbono. Através da modernização de sua frota, do aumento da integração de combustível de aviação sustentável e da adoção de práticas de eco-pilotagem, a companhia aérea pretende reduzir as emissões de CO₂ por passageiro-quilômetro em 30% até 2030, em comparação com 2019.

Sempre que possível, a Air France oferece aos seus clientes soluções de viagem mais ecológicas, incluindo opções intermodais em parceria com a SNCF.

Sobre a SNCF Voyageurs

A SNCF Voyageurs é a empresa do Grupo SNCF dedicada ao transporte ferroviário de passageiros. Oferece soluções de mobilidade compartilhada e de porta a porta para atender às necessidades dos passageiros em termos de produtos, custo, qualidade de serviço e respeito ao meio ambiente. Opera serviços diários e de longa distância na França e na Europa, com: Transilien na região de Paris; TER nas províncias francesas; e TGV-Intercités (TGV INOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, TGV Lyria, etc.). A SNCF Voyageurs transporta cerca de 5 milhões de passageiros todos os dias. Criada em 1º de janeiro de 2020, a SNCF Voyageurs é uma sociedade anônima 100% pública, integralmente pertencente ao grupo SNCF.

Sobre o Flying Blue

O Flying Blue é o programa de fidelidade do grupo Air France-KLM. Desde 2005, já conquistou mais de 27 milhões de membros ao redor do mundo, oferecendo uma ampla variedade de recompensas e benefícios. Os participantes podem acumular e utilizar Milhas com diversos parceiros aéreos, comerciais e financeiros. O Flying Blue está presente em cada etapa da jornada dos seus membros, seja em uma saída rápida perto de casa ou em uma aventura do outro lado do mundo, transformando cada momento em uma experiência inesquecível.

