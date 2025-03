Air France revela sua nova experiência ‘La Première’ Quatro suítes de quase 3,5 metros quadrados cada serão gradualmente equipadas em uma seleção de Boeing 777-300ER, e estarão disponíveis a partir da primavera europeia de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Companhia reinventa hoje a experiência de viagem a bordo de sua cabine mais exclusiva Divulgação Air France

Um reflexo da elegância e do art de vivre franceses, a La Première sempre incorporou a excelência característica da Air France. Tanto no aeroporto quanto a bordo, os passageiros da La Première desfrutam de momentos exclusivos e personalizados, com experiências de alto nível organizadas pela equipe dedicada da La Première, que oferece um serviço discreto e atencioso.

“O lançamento da nossa nova experiência La Première é um grande passo em nosso plano estratégico”, afirma Benjamin Smith, Chairman da Air France e CEO do Grupo Air France-KLM. “Continuamos a investir em produtos de última geração para nossos clientes em cada etapa de sua jornada, com o objetivo de posicionar a Air France no mais alto nível mundial. Com uma nova experiência privativa em solo no aeroporto Paris-Charles de Gaulle e uma suíte La Première totalmente redesenhada e maior do que nunca a bordo, essa nova experiência é realmente a mais alta expressão de viagem. Ela continua a ser elevada por nossa equipe dedicada, que se esforça para fazer de cada viagem um momento excepcional.. No futuro, tornaremos esse novo produto disponível em mais aeronaves para mais destinos, como parte de nosso compromisso com a excelência”, destaca o executivo.

Quatro suítes de quase 3,5 metros quadrados cada serão gradualmente equipadas em uma seleção de Boeing 777-300ER Divulgação Air France

Uma suíte totalmente personalizável que se estende por cinco janelas: uma exclusividade da Air France

‌



Resultado de três anos de desenvolvimento, a nova suíte La Première da Air France apresenta um conceito único e totalmente adaptável, composta por um assento e uma méridienne que se transformam em uma verdadeira cama.

O assento se adapta a cada momento do voo: decolagem, pouso, refeição ou posição relaxante. Com um apoio de cabeça em couro com o bordado do cavalo-marinho alado, símbolo histórico da Air France, e espumas ergonômicas macias, ela se ajusta ao corpo de cada pessoa para um conforto perfeito. Uma poltrona adjacente e uma mesa também estão disponíveis para trabalhar ou fazer uma refeição.

‌



Em frente ao assento, uma méridienne agora permite descansar na posição desejada. Uma maneira ideal de esticar as pernas enquanto ainda sentado, para ler ou assistir a um filme. E para noites de absoluto conforto, essa méridienne se estende facilmente para se transformar em uma verdadeira cama de dois metros de comprimento e 75 centímetros de largura. A cabine possui um espaço privativo de quase 3,5 metros quadrados, ou seja, 25% a mais de espaço em comparação com a cabine atual. Um cobertor macio e grandes almofadas fazem também desta cabine um refúgio intimista.

Cada suíte é separada com uma espessa cortina de malha que permite um isolamento total do chão ao teto, criando uma atmosfera acolhedora. As suítes laterais possuem cinco janelas, uma exclusividade Air France. As suítes centrais permitem viajar a dois, mantendo a privacidade de cada um, com uma divisória deslizante elétrica que pode ser acionada com um simples movimento.

‌



A quintessência da elegância

Exclusivamente reservada para clientes La Première, essa cabine localizada na parte da frente da aeronave oferece uma experiência privativa. Em seu desenvolvimento, a Air France prestou atenção a cada detalhe. Couro de alta qualidade, lã macia, os melhores materiais foram cuidadosamente escolhidos para essas novas suítes fabricadas na França pela STELIA Aerospace. Seu design único foi pensado pela companhia em parceria com a expertise do estúdio de criação Design Investment e da agência SGK Brandimage.

A cabine revela uma harmonia de cores, onde predominam tons de cinza que vestem os acabamentos em couro dos assentos e seus tecidos exclusivamente criados para La Première. Para dar caráter e distinção, toques de vermelho pontuam o espaço como uma assinatura haute couture. O conjunto é realçado por detalhes metálicos em champagne acetinado, destacando cada acabamento. O carpete escuro agrega leveza e fluidez ao conjunto, criando um efeito de suspensão.

Para criar uma sensação incomparável de espaço, os compartimentos superiores de bagagem foram substituídos por armazenamento no nível do piso. Uma grande gaveta deslizante acomoda até duas malas de mão, enquanto uma segunda gaveta sob a méridienne oferece espaço para calçados. Um compartimento pessoal com espelho retroiluminado está disponível próximo ao assento para pertences pessoais, juntamente com um guarda-roupa individual.

A luz desempenha um papel central nesse ambiente excepcional. As cinco janelas preenchem o espaço com claridade natural, criando uma atmosfera serena. Elas apresentam cortinas elétricas translúcidas ou blackout. O sistema de iluminação inclui duas luminárias adornadas com a assinatura do cavalo-marinho alado da Air France, disponíveis como luminárias de parede ou de chão. Uma iluminação ambiente sutil acompanha cada fase do voo.

A bordo, a tecnologia e o conforto se unem para uma experiência de viagem conectada. Cada hóspede tem à sua disposição dois monitores 4K de 32 polegadas, permitindo aproveitar mais de 1.500 horas de entretenimento em condições ideais, seja de seu assento, de sua méridienne ou na posição de cama. Todos os passageiros recebem um fone de ouvido com cancelamento de ruído e a possibilidade de emparelhar seu próprio fone de ouvido ou fones via Bluetooth.

Há também tomadas elétricas 110V/220V, USB A e USB C, além de locais para recarga por indução e um suporte para smartphone ou tablet, tudo para aproveitar ao máximo seus dispositivos pessoais. Uma conexão Wi-Fi gratuita está disponível durante o voo. Em breve, a companhia oferecerá, em toda a sua frota, uma nova oferta de conectividade de alta velocidade, substituindo o serviço atualmente disponível*.

A suíte é controlada intuitivamente por um tablet sem fio. Com um simples toque, é possível ajustar a inclinação da poltrona, da méridienne ou da cama, bem como os diferentes tipos de iluminação e as persianas das janelas. Também é fácil navegar por todas as funcionalidades dos dois monitores disponíveis.

Quatro suítes serão progressivamente instaladas em uma seleção de Boeing 777-300ER. Batizado de Épernay, o primeiro avião equipado com a nova cabine La Première decolará na primavera europeia de 2025, em direção a Nova York-JFK (EUA). Los Angeles (EUA), Singapura e Tóquio-Haneda (Japão) também receberão gradualmente esse novo produto ao longo da temporada de verão do hemisfério norte.

A La Première está atualmente disponível nas rotas de Paris-Charles de Gaulle para Abidjan (Costa do Marfim), Dubai (Emirados Árabes Unidos), Los Angeles, Miami, Nova York-JFK, São Francisco (EUA), São Paulo (Brasil), Singapura, Tóquio-Haneda (Japão) e Washington DC (EUA).

La Première, a mais bela definição de viagem

A La Première, da Air France, representa o encontro entre um legado excepcional, preservado e perpetuado desde 1933, e uma busca incessante pelo melhor. Cada etapa da viagem oferece um serviço excepcional para proporcionar uma experiência sob medida. Grande salão no aeroporto, suíte privativa a bordo, gastronomia três estrelas, carta de vinhos e champanhes rigorosamente selecionados, noites tranquilas a 35.000 pés, cada momento é elevado para transformar a viagem numa experiência inesquecível.

Ao reinventar esse produto que faz parte integrante de seu DNA, a Air France dá um novo passo em sua evolução de sofisticação.

*Implantação gradual dessa nova oferta de Wi-Fi em toda a frota da Air France a partir da temporada de verão de 2025. Serviço totalmente gratuito para clientes Flying Blue e La Première.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais players do transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, trabalhando para reduzir suas emissões de CO2 e apoiando projetos para absorver e armazenar o CO2 atmosférico em sumidouros naturais. Como parte do programa Air France ACT , a companhia aérea está comprometida a reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em 30% até 2030, em comparação com 2019. Essa ambição é apoiada por grandes investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração que consomem menos combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação ou a ampliação da eco-pilotagem.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.