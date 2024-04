Air France terá dois novos voos em Fortaleza Companhia operará cinco frequências semanais na cidade no inverno europeu 2024-2025; em parceria com a GOL, clientes podem se conectar ao mundo a partir de Fortaleza

Air France: dois novos voos em Fortaleza

A Air France aumentará a sua operação em Fortaleza no próximo inverno europeu. A companhia aérea francesa passará a ter cinco voos semanais ligando a capital cearense a Paris entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, frente às atuais três frequências semanais ofertadas na rota.

“O desempenho do mercado brasileiro nos encoraja a expandir as operações em Fortaleza na próxima temporada europeia de inverno. Na capital cearense, nosso grande destaque fica para as elevadas taxas de ocupação, o que nos faz olhar mais atentamente para a necessidade de ampliar a oferta na ligação mais rápida que oferecemos da América do Sul para a Europa”, destaca Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

A aeronave escalada para todos os voos em Fortaleza será o Boeing 777-200, com capacidade para 328 pessoas, em três classes de serviço: Business Class (28 assentos), Premium Economy (32) e Economy (268). O atual número de assentos semanais terá um incremento de 69%. Os novos voos serão ofertados às quintas-feiras e aos sábados, e as três frequências atualmente em operação seguem disponíveis às terças, sextas-feiras e aos domingos.

Chegando em Paris, os clientes que desembarcam provenientes de Fortaleza podem não só visitar a capital francesa, mas também fazer conexões para centenas de destinos na Europa, na África e na Ásia, incluindo a China.

Em parceria com a GOL, que em 2024 completa dez anos ao lado do Grupo Air France-KLM, clientes de outras regiões do Brasil também podem voar para Paris e outros destinos fazendo conexão em Fortaleza. O mesmo vale para passageiros oriundos da capital francesa, que podem acessar dezenas de aeroportos em outras cidades brasileiras pela GOL.

As passagens para os novos voos já podem ser adquiridas em airfrance.com.br ou por meio dos agentes de viagem.

