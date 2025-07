Airbus A321 cargueiro parte rumo a Santiago e faz decolar planos de expansão internacional da Azul Cargo Voo inaugural marca a entrada dos dois Airbus cargueiros da unidade de logística da Azul no mercado de exportação para a América Latina e a América Central Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 17h44 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h44 ) twitter

Previsão é de que operações estimulem crescimento de até 30% na receita em 2025 Guilherme Ramos via Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, vai de carona em seus dois Airbus cargueiros rumo a voos cada vez mais altos no transporte de cargas para outros países – incluindo destinos para além da atual malha e dos trajetos da Azul já operados regularmente.

O primeiro voo decolou neste sábado, 19/07, às 6h20, de Viracopos, em Campinas (SP), para Santiago, no Chile, preparado para um vaivém entre os países de, ao todo, 27 toneladas de carga, incluindo autopeças, materiais industriais e até salmão vindos também pela Azul Cargo da Europa e dos Estados Unidos. Neste momento, a rota ainda será pontual – conforme demanda – mas a expectativa é de que este trajeto possa tornar-se semanal e de que outros sejam criados, para conectar o Brasil a vários países vizinhos.

O potencial para a expansão internacional da Azul Cargo em pouco tempo é grande. As duas aeronaves já receberam a autorização da ANAC para realizar operações em toda a América Latina e América Central. Tanto que já há dois voos programados para a Argentina, final de julho e começo do mês de agosto.

De acordo com Izabel Reis, diretora da Azul Cargo, a chegada dessas aeronaves em fevereiro, suas operações domésticas e regulares, especialmente para Manaus e Recife, além das inúmeras oportunidades de exportação, têm impactado as previsões de receita e faturamento para o ano.

‌



“Cada vez mais, temos sido procurados por empresas que precisam de soluções logísticas rápidas e eficientes para outros países da América Latina e da América Central. A entrada dos nossos cargueiros Airbus A321 vem justamente para atender essa demanda crescente e abrir novas frentes de negócios fora do Brasil. Essa aeronave é ideal para esse tipo de operação internacional: tem grande capacidade de carga – até 50% maior em volume e 39% em peso – e oferece a flexibilidade necessária para transportar diferentes tamanhos de paletes e contêineres. Além disso, tem autonomia e estrutura para pousar em diversos aeroportos da região. Com tudo isso, estimamos que a receita da Azul Cargo cresça entre 25% e 30% em 2025”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo.

Expertise reconhecida

‌



No caso específico das operações internacionais com os Airbus A321 da Azul Cargo, não são apenas as aeronaves que favorecem cada vez mais parcerias e inclusão de rotas entre países na malha de transporte aéreo.

O trabalho realizado por uma equipe especializada em 16 anos de história – a ser comemorado no próximo mês de agosto – tem sido reconhecido não apenas pelos Clientes e mercado, mas por entidades que são referência nesse segmento.

‌



O reconhecimento mais recente, agora em julho, foi o prêmio de Liderança em Cargas Globais no The Airline Strategy Awards 2025, considerada uma das principais premiações da indústria aérea global e que, desde 2002, celebra as melhores estratégias e lideranças do setor. “Esse prêmio é motivo de grande orgulho, porque reconhece não apenas os resultados que conquistamos, mas, acima de tudo, a visão de futuro que temos para a logística no Brasil e no mundo”, disse a diretora da Azul Cargo na ocasião.

