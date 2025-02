Airbus apoia acordo para estudos de viabilidade de combustíveis sustentáveis para Argentina, Panamá e Peru Anúncio ocorreu durante a 18ª Reunião das Autoridades de Aviação Civil da Região Sul-Americana, em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/02/2025 - 18h12 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h12 ) twitter

A Airbus e a Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO) anunciaram um acordo para desenvolver estudos de viabilidade de combustíveis de aviação sustentáveis (SAF) para a Argentina, Panamá e Peru. O anúncio ocorreu durante a 18ª Reunião das Autoridades de Aviação Civil da Região Sul-Americana, em São Paulo.

A Airbus contribuirá para o Fundo Ambiental Voluntário da ICAO para a realização de estudos de viabilidade de SAF. Esses estudos farão parte do Programa de Assistência, Capacitação e Treinamento para SAF (ACT-SAF) da OACI, que oferece suporte aos Estados para que desenvolvam seu potencial no desenvolvimento e implementação de SAF.

Esta é a primeira vez que um estudo de viabilidade do ACT-SAF é financiado por uma participante do setor aeroespacial, o que reafirma o compromisso da Airbus de liderar a descarbonização do setor de aviação. E, para isso, investir em SAF é fundamental para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

Atualmente, o SAF pode reduzir as emissões de CO2 em média até 80% ao longo de seu ciclo de vida. A Airbus apoia o desenvolvimento em larga escala do SAF e colabora com companhias aéreas, aeroportos, produtores, institutos de pesquisa e autoridades de aviação civil em todo o mundo para avançar no ecossistema de SAF, abordando o ambiente regulatório e de políticas, bem como os fatores de oferta e demanda.

O anúncio chega em um momento importante para a América Latina, região onde tem se observado progresso no desenvolvimento da estrutura regulatória de SAF em países como Brasil, Colômbia e Chile.

