Airbus Corporate Helicopters anuncia venda do novo ACH140 para cliente brasileiro

A Airbus Corporate Helicopters (ACH) anuncia a venda de seu mais novo helicóptero, o ACH140, para o mercado brasileiro. O acordo foi finalizado durante a Latin America Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE), evento de aviação de negócios na América Latina, que ocorre nesta semana no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. A venda do ACH140 para mercado brasileiro consolida o país como um destino estratégico para os lançamentos da marca, a exemplo de outros modelos como o ACH130 Aston Martin, o ACH145 Mercedes Benz e o ACH160.

O projeto ACH140 foi anunciado pela fabricante em março deste ano. Trata-se de um helicóptero bimotor leve de três toneladas que chega para redefinir os padrões de desempenho, custo-benefício e conforto em sua categoria. Projetado para múltiplas missões, ele complementa a frota de bimotores leves da Airbus Helicopters, atendendo a segmentos como serviços médicos de emergência, transporte de passageiros e aviação executiva.

Entre suas inovações, destacam-se a nova cauda em forma de T e rotor de cauda carenado (Fenestron), que reduzem o ruído e aumentam a segurança operacional. Os motores Safran Arrius 2E de 700 shp garantem a melhor carga útil e alcance da categoria. Além disso, a cabine espaçosa conta com janelas amplas, otimizada para acomodar até seis passageiros com máximo conforto.

As vendas da ACH no Brasil são atendidas pela Helibras, fabricante brasileira de helicópteros e parte do grupo Airbus. Alberto Duek, presidente da Helibras, celebra o acordo e destaca a forte presença da marca no país. “O mercado brasileiro, que possui uma das maiores frotas do mundo, reconhece a qualidade, o conforto e a segurança de nossos produtos e entendeu a importância de uma estrutura de suporte e serviços locais oferecida pela Helibras, que garante a alta disponibilidade das aeronaves, um fator crucial para os proprietários”, afirma.

