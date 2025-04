Airbus trará simulador dos helicópteros H160 e H175 para 2028 no Brasil Aparelho de voo completo terá réplicas em tamanho real dos cockpits dos dois modelos de helicópteros e será qualificado pela ANAC Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 18h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h05 ) twitter

H160 e H175: Airbus planeja simuladores dos helicópteros para o Brasil Divulgação Airbus

A Airbus assumiu o compromisso de disponibilizar em 2028 um simulador de voo completo dos helicópteros H160 e H175 para treinamento no Brasil. O simulador atenderá as necessidades de treinamento do crescente setor de energia na América Latina, demonstrando o compromisso da Airbus com a proximidade do cliente e a segurança da aviação.

O simulador de voo completo do H160/H175 terá réplicas em tamanho real dos cockpits dos dois modelos de helicópteros e será qualificado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O equipamento terá recursos de treinamento de nível D, o mais alto para a certificação de um simulador, e ambos cockpits do simulador contarão com a versão mais recente do Helionix, em conformidade com os sistemas aviônicos dos dois helicópteros. O simulador também incluirá pacotes de dados OEM (Dados Originais do Fabricante), que fornecem a reprodução mais precisa do comportamento de um helicóptero, aumentando a prontidão do piloto e a segurança operacional.

“Nossos clientes falaram e nós ouvimos. Estamos extremamente orgulhosos de reforçar nosso compromisso com o Brasil e a região da América Latina com um simulador de voo completo do H160/H175, proporcionando recursos de treinamento aprimorados, mais perto de casa. Ao ficarmos próximos dos clientes, não estamos apenas apoiando suas necessidades operacionais e ajudando a impulsionar suas trajetórias de crescimento, mas também fortalecendo a segurança da aviação em toda a região. Esse investimento também ressalta o forte compromisso da Airbus de continuar investindo em nossas capacidades e de impulsionar o crescimento no Brasil”, disse Alberto Duek, presidente da Helibras, a fabricante de helicópteros brasileira que pertence ao Grupo Airbus.

O Brasil já conta com um Centro de Treinamento com simulador da Airbus Helicopters e da Helibras, localizada no Rio de Janeiro desde 2015. Até o momento, esse Centro de Treinamento já ofereceu cerca de 7.500 horas de simulação a quase 600 alunos. A adição do simulador H160/H175 no Brasil multiplicará a capacidade na região, consolidando-a como um importante hub de treinamento na América Latina.

‌



Na próxima década, espera-se que a demanda por helicópteros médios no setor de energia ultrapasse 40 unidades somente na América Latina, dobrando o número de helicópteros médios atualmente na região. Enquanto isso, o primeiro simulador de voo completo H160 da América do Norte deverá entrar em serviço em 2026 em Grand Prairie, Texas, aumentando a disponibilidade de treinamento na região. A Airbus está atualmente explorando opções para implantar futuros H160 FFS em outras áreas de crescimento, como Ásia e Austrália.

‌



