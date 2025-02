Airbus vê crescimento contínuo nas vendas de helicópteros em 2024 Os 455 pedidos brutos no ano passado vieram de 182 clientes em 42 países Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/01/2025 - 16h50 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h50 ) twitter

Airbus Helicopters: 455 pedidos em 2024 Divulgação Airbus Helicopters

A Airbus Helicopters registrou 455 pedidos brutos (líquidos: 450) em 2024, destacando um crescimento de mercado estável com um forte desempenho este ano para seus helicópteros leves, leves bimotores e pesados. Os pedidos vieram de 182 clientes em 42 países. A empresa entregou 361 helicópteros em 2024, resultando em uma participação preliminar de 57% no mercado civil e parapúblico.“A entrada de pedidos da Airbus Helicopters em 2024, com um aumento de quase 10% em unidades pelo segundo ano consecutivo, destaca seu crescimento estável em um ambiente global complexo”, disse Bruno Even, CEO da Airbus Helicopters.

“Gostaria de agradecer aos nossos clientes por continuarem a confiar na Airbus Helicopters em 2024”, acrescentou.

O programa Super Puma teve um forte desempenho nos mercados civil, parapúblico e militar, com 58 pedidos, graças à Bundespolizei alemã, à Guarda Costeira do Japão, ao Ministério da Defesa da Holanda e ao Ministério da Defesa Nacional da Romênia. 2024 viu o lançamento de uma atualização abrangente, conhecida como Bloco 1, para o NH90, bem como o início dos testes de voo para a configuração Padrão 2 das Forças Especiais da França e a entrega da primeira configuração Padrão 3 para a Força Aérea Espanhola.

O programa H145 e H145M acolheu muitos novos clientes de defesa e segurança, como a Força Aérea de Brunei, o Ministério da Defesa Belga, a Força Aérea da Indonésia, o Comando de Aviação da Polícia do Bahrein, bem como o Ministério da Defesa Irlandês.

‌



“Defesa e segurança são prioridades estratégicas na Airbus Helicopters. Temos orgulho de dar suporte aos nossos clientes com helicópteros que os permitem proteger e servir suas nações, como vimos em 2024 com o Lakota da Guarda Nacional dos EUA apoiando os esforços de socorro após o furacão Helene e o H135 e o NH90 na enchente em Valência, Espanha. Continuamos a inovar e expandir as capacidades de missão que oferecemos - integramos o Flexrotor em nosso portfólio de UAS, demonstramos capacidades de equipe tripulada e não tripulada com o VSR700 e um H130, e estamos lançando as bases para o Rotorcraft de Próxima Geração Europeu por meio de estudos de conceito dedicados”, continuou Even.

2024 viu o primeiro voo do Racer e o helicóptero composto exclusivo superou seu objetivo de 407 km por hora em apenas sete voos, juntamente com o voo inaugural do CityAirbus NextGen em Donauwörth. No mercado civil e parapúblico, o H175 concluiu sua campanha de teste de voo de degelo no Canadá e na Noruega antes da certificação este ano e o H160 continuou sua entrada progressiva em serviço ao redor do mundo com mais de 30 helicópteros agora em serviço.

‌



“Apoiar nossos clientes é essencial e nossa presença global é um elemento-chave para atingir isso. Comemoramos vários marcos em 2024 que atestam isso - primeiro os 40 anos de nossa instalação em Fort Erie, Canadá. Essa proximidade será importante para nosso contrato histórico para os 19 H135s que serão entregues ao nosso primeiro cliente de defesa canadense. Em segundo lugar, marcamos cinquenta anos de presença no Reino Unido e inauguramos uma nova instalação em Oxford. Continuaremos a aumentar nossa presença internacional com a adição de uma linha de montagem final do H125 na Índia em parceria com a TATA”, continuou Even.

A empresa também aumentou o uso de combustível de aviação sustentável (SAF) para seus próprios voos de teste de desenvolvimento e voos de treinamento em Marignane, Albacete e Donauwörth para quase 20%, e adicionou o uso de SAF em sua instalação em Oxford, Reino Unido.

