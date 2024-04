Airlink vai à Justiça contra South African Airways após suposto roubo de informações confidenciais Airlink entrou com ação no Supremo Tribunal Sul-Africano para impedir a SAA de usar ou divulgar informações comerciais confidenciais supostamente obtidas ilegalmente por uma ex-executiva

Airlink: disputa judicial com a South African Airways (Bob Adams - Wikimedia Commons)

A Airlink, companhia aérea da África do Sul, confirmou que solicitou uma interdição urgente e ordem do Supremo Tribunal Sul-Africano em Joanesburgo para impedir a South African Airways de usar ou divulgar informações comerciais confidenciais supostamente obtidas ilegalmente por uma ex-gerente executiva antes de ela deixar a Airlink para ingressar na SAA.

No mesmo pedido, a Airlink busca uma ordem judicial declarando as informações confidenciais como propriedade da companhia e instruindo todo o pessoal da SAA que possui as informações a devolvê-las à Airlink e excluir e/ou destruir todas as cópias eletrônicas ou derivados dos arquivos roubados, disse um porta-voz ch-aviação informada.

“A Airlink prevê instaurar processos adicionais contra alguns de seus ex-funcionários em vários assuntos relacionados”, revelou.

O jornal Citizen informou pela primeira vez que as informações sensíveis dizem respeito às informações comerciais da Airlink sobre os seus contratos com agências de viagens e consórcios de gestão de viagens, juntamente com os valores financeiros dessas relações. No centro das acusações está a ex-gerente executiva de vendas e marketing da Airlink, Carla da Silva, que se demitiu abruptamente da companhia aérea para ingressar na SAA em novembro do ano passado.

Um e-mail datado de 29 de outubro de 2023, obtido pelo The Citizen, revelou que, embora a Airlink ainda empregasse Da Silva, ela supostamente compartilhou informações detalhadas com dez colegas que a seguiram para a SAA. O e-mail instruía a inclusão das receitas voadas ano a ano da planilha de clientes âncora da Airlink em um novo banco de dados.

Da Silva não quis comentar quando foi abordada pela CH-Aviation. Ela encaminhou o assunto à porta-voz da SAA, Vimla Maistry, que também se recusou a comentar porque o assunto era subjugado e estava sendo tratado pelos advogados da empresa.

Maistry também se recusou a comentar uma reportagem do jornal City Press no fim de semana de que a própria SAA estava tomando medidas legais contra seu ex-analista de preços, Thanusha Chiba, por supostamente roubar dados históricos confidenciais de tarifas, incluindo construção de tarifas e informações de benchmarking. “Este é outro assunto que está subjugado como acontece com os advogados agora”, disse ela.

Num depoimento apresentado ao Tribunal Superior de Joanesburgo em 14 de março, o gestor senior de preços e gestão de receitas da SAA, Thingahangwi Mulovhedzi, disse que a companhia aérea quer que Chiba devolva as informações, pois poderiam impactar negativamente no negócio caso caíssem em mãos erradas. Os dados estavam contidos em um laptop de propriedade da empresa, que Chiba devolveu após sua demissão em agosto do ano passado.

Ainda assim, a SAA concluiu que faltavam informações cruciais. O departamento de TI da SAA descobriu que um disco rígido havia sido conectado ao laptop, possivelmente para copiar e armazenar as informações antes de excluí-las do computador, diz a declaração. Em reunião com a companhia aérea em setembro do ano passado, Chiba disse que havia excluído os dados enquanto os compilava e acreditava que pertenciam a ela, e não à companhia aérea.