Alta temporada: LATAM revela os aeroportos mais movimentados em julho Com 3,6 milhões de passageiros transportados em todo o país, hubs da companhia ocupam as três primeiras posições do ranking das férias escolares Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/08/2025 - 16h11 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na alta temporada de julho, a LATAM transportou 3,6 milhões de passageiros no país, superando em 12% o número do mesmo período em 2024 Fernando Leite / Inframerica

A LATAM registrou em julho de 2025 o maior volume de passageiros já transportado pela companhia no Brasil em uma alta temporada de meio de ano. Ao todo, a companhia transportou 3,6 milhões de passageiros no país no período, superando julho de 2024, quando havia transportado 3,2 milhões de pessoas em todo o território nacional. O feito foi impulsionado pela maior malha aérea da sua história no país, resultado de meses de investimento sustentável em novas rotas e frequências.

Segundo levantamento da companhia, o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) liderou o ranking nacional com mais de 1,2 milhão de passageiros, alta de 12% em relação a julho de 2024. Na sequência aparecem Congonhas (SP), com mais de 481 mil passageiros, e Brasília (DF), com 376 mil, todos hubs estratégicos da LATAM.

Ranking LATAM Brasil – julho de 2025

Guarulhos (SP) – +1,2 milhão de passageiros Congonhas (SP) – +481 mil Brasília (DF) – +376 mil RIOgaleão (RJ) – +172 mil Fortaleza (CE) – +158 mil Porto Alegre (RS) – +118 mil Curitiba (PR) – +106 mil Salvador (BA) – +105 mil Belo Horizonte (MG) – +95 mil Santos Dumont (RJ) – +89 mil

“Em julho, operamos a maior malha aérea da nossa história. A força dos nossos hubs e a diversidade dos destinos mostram o quanto estamos conectando o Brasil de forma cada vez mais consistente e vantajosa para o viajante”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

‌



“Estamos presentes em 56 aeroportos no país e a alta temporada exige eficiência máxima. Garantir embarques seguros e pontuais mesmo com alta demanda é prova do nosso compromisso com a experiência do cliente”, completa Derick Barboza, diretor de Aeroportos da LATAM Brasil.

CONECTIVIDADE E TURISMO EM ALTA

‌



O levantamento mostra a força da LATAM em diferentes regiões. Porto Alegre, Fortaleza e Salvador figuram no top 10, reforçando a presença no Sul e Nordeste. Já o Rio de Janeiro emplacou dois aeroportos no ranking – Galeão e Santos Dumont –, enquanto Curitiba e Belo Horizonte consolidam a conectividade em importantes capitais do Sudeste e Sul.

EXPANSÃO HISTÓRICA NO BRASIL EM 2025

‌



No primeiro semestre de 2025, a LATAM cresceu 8,5% em oferta doméstica de assentos (ASK) no Brasil e prevê encerrar o ano com alta entre 9,5% e 10,5%. Já inaugurou 8 novas rotas, incluindo 4 bases (Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto e Campinas) e atingindo o recorde de 56 aeroportos em todo o país – número que pode chegar a 60 até dezembro.

No mercado internacional, mantém a liderança no Brasil com voos próprios do país para 90 destinos no exterior, projetando crescimento de até 11% na oferta. Entre as novidades estão rotas já inauguradas - Fortaleza–Lisboa e Rio–Buenos Aires -, além de lançamentos já anunciados como Florianópolis–Lima e Guarulhos–Córdoba.

Com 167 aeronaves no Brasil, a companhia segue modernizando sua frota e ampliando a conectividade de forma sustentável, com um histórico de alta pontualidade e baixos índices de cancelamento de voos.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional do Brasil desde 2021 e, pelo segundo ano consecutivo, é a preferida dos viajantes corporativos no país, segundo a Abracorp.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.