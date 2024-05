ALTAIR adquire a Research Flight e abre novo caminha para análise aerodinâmica

Alto contraste

ALTAIR: avanço na análise aerodinâmica (ALTAIR - Divulgação)

A Altair, líder global em inteligência computacional, anunciou a aquisição da Research in Flight, fabricante do FlightStream®, que fornece software de dinâmica de fluidos computacional (CFD) com grande participação no setor aeroespacial e de defesa e presença crescente em aplicações marítimas, de energia, turbo máquinas e automotivas.

O FlightStream® é um solucionador de fluxo fácil de usar, porém poderoso, que preenche a lacuna entre as simulações de CFD de alta fidelidade e as necessidades de engenheiros e projetistas. Suas velocidades computacionais excepcionalmente rápidas e o baixo consumo de hardware, aliados a uma interface de usuário simplificada e a um solucionador aerodinâmico robusto, fazem dele uma ferramenta valiosa para iterações rápidas de projeto em estágio inicial e estudos aerodinâmicos aprofundados para aplicações aeroespaciais e de defesa, entre outras. O FlightStream® pode capturar fluxos subsônicos a supersônicos, incluindo efeitos compressíveis e um recurso exclusivo de vorticidade* de superfície. Ele aproveita os pontos fortes dos solucionadores de fluxo pelodo método de painel e os aprimora com técnicas computacionais modernas para fornecer um solucionador rápido capaz de lidar com fenômenos aerodinâmicos complexos.

“Nosso crescimento nos setores aeroespacial, de defesa e adjacentes se acelerou nos últimos anos por meio de nossas melhores soluções de inteligência computacional”, disse James R. Scapa, fundador e diretor executivo da Altair. “A integração do FlightStream® em nosso portfólio aprimorará nossa oferta com sua abordagem especializada, moderna e eficiente para atender às demandas cada vez mais complexas dos clientes nesses setores, incluindo os setores de mobilidade aérea urbana e eVTOL”.

O FlightStream® permite a análise rápida de aeronaves não convencionais usando um recurso exclusivo de vorticidade de superfície, separação de fluxo e análise viscosa para configurações com e sem motor. Ele é ampliado com a modelagem integral da camada limite, permitindo que os usuários capturem os efeitos viscosos com um nível de detalhe incomum nas aplicações do método tradicionais l do método de painepainéisl. Essa integração facilita uma análise mais abrangente do desempenho aerodinâmico, fornecendo percepções que são cruciais para a otimização do projeto.

“Temos orgulho de ser uma ferramenta padrão na caixa de ferramentas dos projetistas de aeronaves”, disse Vivek Ahuja, fundador da Research in Flight ao lado de Roy Hartfield, que dedicou mais de 30 anos ao estudo da aerodinâmica, propulsão, análise estatística de veículos aéreos e pesquisa de aeronaves e hoje é professor de engenharia aeroespacial na Faculdade de Engenharia Samuel Ginn da Universidade de Auburn.

“A união com a Altair nos permitirá escalar e alcançar inúmeros engenheiros que buscam as melhores ferramentas da categoria, poderosas e especializadas para iterações de projeto mais rápidas.”, enfatizou Vivek Ahuja.

O FlightStream® é um software aprovado pela rede da Força Aérea dos Estados Unidos e também é usado nos Centros de Pesquisa Ames e Langley da NASA, bem como pelo Exército dos EUA. Ele será integrado à plataforma de design e simulação Altair® HyperWorks® e estará disponível via Altair Units.

• Vorticidade - grandeza física empregada em mecânica de fluidos e no mundo meteorológico para quantificar a rotação das partículas de um fluido em movimento

