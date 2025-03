Amaro Aviation adiciona novo jato à frota Cessna Citation XLS passa a ser oferecido no táxi-aéreo e no pacote de horas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/03/2025 - 17h55 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cessna Citation XLS: nova aeronave na frota da Amaro Aviation Divulgação

A Amaro Aviation, empresa de aviação executiva dedicada ao compartilhamento e gerenciamento de aeronaves, e serviços de táxi-aéreo, adicionou mais um jato à sua frota. O Cessna Citation XLS é oferecido tanto para fretamentos de táxi-aéreo quanto no pacote de horas.

A aeronave é maior que as demais da frota, e leva até nove passageiros, diferentemente do turbo-hélice Pilatus PC-12 NGX e do jato Pilatus PC-24, com mais espaço interno e maior performance de voo.“O Citation XLS também voa mais longe, ou seja, oferecemos aos nossos clientes uma nova categoria de avião com um maior alcance, permitindo voos mais longos sem escalas para reabastecimento”, explica Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation.

O Pacote de Horas oferecido pela empresa funciona da seguinte maneira: o cliente compra uma quantidade de horas antecipadas, para serem utilizadas durante um ano, e vão sendo debitadas conforme o uso. O diferencial da Amaro, no entanto, é que as horas contratadas podem ser utilizadas em qualquer aeronave da frota, até mesmo no helicóptero Bell 429.

‌



Sobre a aeronave

O Cessna Citation XLS é um jato bimotor de médio porte, reconhecido por sua combinação de desempenho eficiente e conforto luxuoso. Atinge uma velocidade máxima de cruzeiro de 700 km/h a uma altitude máxima de cruzeiro de 43.000 pés, com alcance máximo de 3.000 quilômetros.

‌



Para decolar, precisa de até 1.067 metros de pista, e, para pousar, 969 metros. A cabine de passageiros tem 5,7 metros de comprimento, e o bagageiro pode levar até 80 pés cúbicos. Seus dois motores Pratt & Whitney PW545B geram 3.975 libras-força, e é capaz de subir até o nível de cruzeiro de 43.000 pés em 25 minutos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.