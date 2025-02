Amaro Aviation vai ajudar a desenvolver a aviação regional no MS Empresa foi convidada pelo governo e pela Fiems para viabilizar um projeto que aumente o número de voos entre as cidades do estado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/01/2025 - 16h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h26 ) twitter

Amaro contribuirá no desenvolvimento da aviação regional no MS Divulgação

O CEO da Amaro Aviation, Marcos Amaro, foi convidado pelo secretário de estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, e pelo presidente da Fiems (Federação da Indústria do Estado do Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, a ajudar na criação de um projeto para criar e desenvolver a aviação regional naquele estado.

O compromisso foi firmado durante o Brazil Economic Forum, realizado em Zurique, na Suíça, entre os dias 22 e 24 de janeiro, evento que reuniu lideranças empresariais e políticas para debater a sustentabilidade e o futuro das relações entre o Brasil e o mundo.

“É muito gratificante ver o empenho e os resultados que Mato Grosso do Sul está mostrando para o país como uma grande força motriz. E agora com esse desejo de implementar um projeto de aviação regional, entendemos que uma parceria público-privada seria um modelo para que o projeto se viabilize”, afirma Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation.

“Pode ser uma situação muito boa para a sociedade e para aquelas pessoas que precisam se deslocar e têm uma dificuldade muito grande de não conseguir o transporte adequado para se deslocar, seja a trabalho ou a lazer. A discussão vem em um momento oportuno”, complementa Amaro.

O presidente da Fiems explica que o estado tem realizado investimentos em aeroportos, privados e municipais. “Mas o que a gente precisa mesmo é a aviação regional conectando essas cidades”, afirma Sérgio Longen.

A Amaro Aviation é apoiadora do evento Brazil Economic Forum e reforça o compromisso com a inovação e o desenvolvimento da aviação executiva, mantendo-se conectada às principais discussões globais que impactam a economia e o mercado de transporte aéreo.

O estado em números

A economia local do Mato Grosso do Sul se destaca na geração de emprego, principalmente em dois setores: agropecuária e indústria. É um importante estado produtor de soja, milho, cana-de-açúcar, na pecuária de corte, bem como florestas plantadas para a produção de celulose, e na mineração, com extração de ferro, manganês e calcário.

O estado possui 79 cidades e inúmeras propriedades agrícolas, mas apenas seis cidades recebem voos comerciais: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas e Bonito.

O projeto de criar e desenvolver a aviação regional proposto pelo governo e pela Fiems pretende unir mais municípios, levando desenvolvimento e agilidade comercial para o maior número de cidades possíveis.

Nos anos 1950, mais de 350 cidades brasileiras recebiam voos de empresas aéreas tradicionais. Nos anos 70, esse número caiu para pouco mais de 80 cidades. À época, nasceu o Sitar (Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional), dividindo o país em cinco regiões, cada qual atendida por uma companhia aérea regional.

Desde então, o modelo foi sendo sucateado e abandonado. Atualmente, dos 5.500 municípios brasileiros, apenas cerca de 130 recebem voos regulares.

Mais sobre a Amaro Aviation

Fundada em 2021 por Marcos Amaro, João Mellão e Ksenia Kogan Amaro, a Amaro Aviation é uma empresa privada de aviação executiva localizada em São Paulo (SP) que oferece serviços de fretamento, táxi-aéreo, compartilhamento e gerenciamento de aeronaves. Em 2024, oficializou sua estreia no segmento de asas rotativas, além de firmar um contrato de aquisição exclusivo com a Gualter Helicópteros para a introdução no Brasil do helicóptero suíço AW09, fabricado pela Leonardo, tornando-se o cliente-lançador do novo modelo no país.

