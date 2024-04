American Airlines anuncia voos diretos de ida e volta para o Brasil para a abertura do Philadelphia Eagles

Alto contraste

American Airlines é a companhia aérea oficial do Philadelphia Eagles (American Airlines)

A American Airlines tem o orgulho de levar o Philadelphia Eagles e seus torcedores ao Brasil para um grande jogo que dará início à temporada 2024 da NFL, a liga profissional de futebol americano. Esse voo especial da Filadélfia para São Paulo (GRU) marca a primeira vez que a companhia oferece serviço para a América do Sul sem escalas a partir de PHL. Com voo em 5 de setembro, os torcedores do Philadelphia Eagles podem reservar o voo direto para GRU para assistir ao emocionante duelo contra o Green Bay Packers, que será realizado em 6 de setembro em São Paulo, na Neoquímica Arena. Além disso, a American oferecerá serviço de retorno de GRU para PHL em 7 de setembro, após o jogo.

“A American Airlines está entusiasmada por ser a única companhia aérea a oferecer aos jogadores e torcedores do Philadelphia Eagles acesso fácil e conveniente para desfrutar dessa experiência”, disse Lakshman Amaranayaka, vice-presidente de operações do hub PHL da American. “Temos orgulho de continuar a expandir nossa rede a partir de PHL, com serviços para mais de 110 destinos em 20 países diferentes”, completou.

A American Airlines é a companhia aérea oficial do Philadelphia Eagles e parceira da equipe desde 2015, fazendo o fretamento dos Eagles para cada jogo fora de casa durante a temporada regular. Para celebrar a conexão compartilhada entre a cidade da Filadélfia e o time de sua cidade natal, a American designou os números de voos AA215 e AA62 para essa viagem especial ao Brasil.

A American também está oferecendo o Eagles Perks, programa de sócios dos Eagles, aos torcedores que são clientes AAdvantage®. Alguns dos benefícios incluem a chance de ganhar experiências exclusivas com a franquia, incluindo uma viagem de avião para o Brasil.

“Os fãs de esportes da Filadélfia sempre viajam para ver seus times em todo o mundo. Estamos entusiasmados não apenas com o fato de a American Airlines estar levando os torcedores ao jogo no Brasil em seu primeiro voo direto da Filadélfia para a América do Sul, mas também com o potencial que essa viagem para o jogo pode despertar”, disse o CEO da PHL, Atif Saeed. “Agradecemos à American Airlines por reconhecer a paixão dos torcedores do Eagles e por celebrar a região da Filadélfia usando o código de área e o número do uniforme de um dos maiores craques de todos os tempos do Eagles como números de voo. Voem, torcedores do Eagles, voem!”

Reserve seu voo da American Airlines para o Brasil e tenha uma experiência inesquecível de Futebol americano. As passagens para GRU estarão disponíveis para venda no site da American Airlines ou pelo aplicativo móvel da American a partir de 29 de abril.

