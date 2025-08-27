Kalitta Air, dos EUA, recebe autorização para operar voos internacionais regulares no Brasil Companhia que opera modelos Boeing 747 e 777 poderá definir com os aeroportos as rotas e frequências dos voos no país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2025 - 06h35 (Atualizado em 27/08/2025 - 06h37 ) twitter

Kalitta Air: autorização para operar no Brasil Divulgação Kalitta Air

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nesta terça-feira, 26 de agosto, uma portaria emitida em 21 de agosto último, autoriza a empresa norte-americana Kalitta Air LLC a operar serviços de transporte aéreo regular internacional de passageiros, carga e mala postal no Brasil.

A autorização foi concedida após a empresa atender a todas as exigências regulatórias da Anac, incluindo a comprovação de capacidade operacional e a conformidade com as normas de segurança vigentes. A companhia poderá definir diretamente com os operadores aeroportuários as rotas e frequências dos voos.

Boeing 747-400F da Kalitta Air em Nova Iorque, um dos hubs da companhia Luiz Fara Monteiro

O início das operações da Kalitta Air LLC reforça o compromisso da Anac em ampliar a oferta de transporte aéreo no Brasil, promovendo a competitividade do setor e proporcionando mais opções para os passageiros e o setor logístico.

A empresa opera uma frota de 28 aviões cargueiros, entre Jumbo Jets modelo 747-400F com espaço total de capacidade de carga de 802m³ e modelos Boeing 777-200F, 682m³ . Os modelos Boeing 777-300ER convertidos em cargueiros, podem transportar até 854m³ em cargas. Entre os hubs da companhia estão cidades como Anchorage, Los Angeles e Nova Iorque.

