Dia da Ciência: BH Airport movimentou 1.200 toneladas de cargas ligadas à saúde no primeiro semestre de 2025 Pelo hub logístico multimodal do aeroporto passam itens como medicamentos e suas matérias-primas, materiais destinados a pesquisas e equipamentos médicos Luiz Fara Monteiro 07/07/2025 - 11h52

Origem das cargas são de indústrias farmacêuticas, de diagnóstico in vitro e de equipamentos médicos Pedro Nicoli via BH Airport

No Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, comemorado em 8 de julho, o BH Airport celebra sua contribuição para o avanço científico do país por meio da operação do seu hub logístico multimodal, que tem um papel estratégico no transporte de cargas do setor de Ciências da Vida. Com uma infraestrutura moderna e preparada para receber esse tipo de carga, o aeroporto se consolida como uma das principais portas de entrada e saída de produtos essenciais para o desenvolvimento da ciência e da saúde no Brasil.

Em 2025, o segmento de Ciências da Vida representou 14% de todos os processos liberados no terminal internacional mineiro, sendo o setor mais representativo em receita e valor agregado de carga. No primeiro semestre deste ano foram mais de 1.200 toneladas movimentadas em 2.626 processos logísticos. Entre os produtos que passam pelo hub estão medicamentos e suas matérias-primas, produtos para diagnóstico in vitro, cosméticos e equipamentos médicos. O tamanho e peso variam: há volumes abaixo de 1 kg, até remessas com dezenas de toneladas.

O Gestor Comercial do BH Airport, Geovane Medina, explica que o destino e origem dessas cargas são, principalmente, indústrias farmacêuticas, de diagnóstico in vitro e de equipamentos médicos, transportadas por modais aéreo e marítimo, com forte concentração na malha aérea internacional. Segundo ele, trata-se de cargas de alto valor agregado. Um exemplo é um carregamento recebido, este ano, com matéria-prima para a produção de medicamento oncológico avaliado em R$ 30 milhões.

Geovane reforça que o hub logístico multimodal tem uma estrutura qualificada para garantir o acondicionamento ideal dessas cargas, muitas delas sensíveis a variações de temperatura. “Hoje, o BH Airport tem seis equipamentos refrigerados com capacidade para manter faixas térmicas entre -18°C e 22°C, inclusive com controle de umidade de até 70% em uma das faixas. Todos os equipamentos passam por processo de qualificação térmica, com sensores que garantem a manutenção constante da temperatura exigida, assegurando a integridade das cargas”, afirma.

Para o gestor, ao garantir a segurança e a conformidade no armazenamento e transporte desses produtos, o BH Airport fortalece seu papel como elo estratégico da cadeia logística de Ciências da Vida. “Estamos falando de cargas impactam diretamente a vida das pessoas e a evolução da ciência no Brasil. Contribuir com a logística eficiente e segura dessas mercadorias é parte do compromisso do BH Airport com a saúde e o desenvolvimento científico do país”, destaca.

