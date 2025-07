Anac amplia restrições para operações no aeroporto de Fernando de Noronha, após paralisação de obras Com isso, fica proibido o aumento de frequência de voos e operações simultâneas no local Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pista do aeroporto de Fernando de Noronha Reprodução/Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) adotou nesta sexta-feira (4) nova medida para restringir operações no Aeroporto de Fernando de Noronha. A decisão ocorreu devido à paralisação de obras de recuperação das áreas pavimentadas de infraestrutura e para garantir a segurança.

Com isso, fica proibido o aumento de frequência de voos e operações simultâneas. Segundo a Anac, a medida já foi comunicada ao operador aeroportuário, às empresas aéreas e ao governo do estado de Pernambuco nesta sexta-feira (4).

Em 18 de março, a Anac havia suspendido decisão cautelar anterior, de outubro de 2022, que proibia operações de aeronaves a jato em Noronha.

“Mas a ocorrência de recentes eventos de segurança operacional no pátio do aeroporto, que resultaram na interdição de posições de estacionamento utilizadas por aeronaves da aviação geral e comercial, e a necessidade iminente de retomada das obras de infraestrutura, levaram à necessidade da aplicação da nova cautelar”, afirma a Anac em nota.

‌



O objetivo das medidas adotadas é preservar a continuidade do transporte aéreo de passageiros e manter os níveis adequados de segurança operacional na ilha.

“A interrupção das obras de requalificação das áreas pavimentadas do Aeroporto Fernando de Noronha em março comprometeu o andamento das ações previamente pactuadas com a Anac para viabilizar o retorno das operações de aeronaves a jato no local”, acrescenta a nota.

‌



As medidas para o aeroporto

• Congelamento da quantidade de voos autorizados

• Limitação de operações simultâneas entre aeronaves comerciais e da aviação geral durante os horários da aviação regular

‌



• Redução do parâmetro de resistência do pavimento divulgado nas publicações aeronáuticas, como forma de limitar o peso das aeronaves que operam no aeroporto

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.