Anac oferece 70 vagas na 2ª edição do Concurso Público Nacional Unificado Vagas são para o cargo de Técnico em Regulação de Aviação Civil, de nível intermediário, com salário inicial de R$ 8 mil Luiz Fara Monteiro 01/07/2025 - 18h17

Anac: edital de concurso público Divulgação Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é um dos órgãos participantes da 2ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU). O edital do certame, publicado nesta segunda-feira, 30 de junho, inclui 70 oportunidades para o cargo de Técnico em Regulação de Aviação Civil dentro do bloco 9 (regulação - nível intermediário). As inscrições vão de 2 a 20 de junho, e custam R$ 70.

O salário inicial da carreira publicado no edital é de R$ 8.053,32 para 40 horas semanais, com a possibilidade de lotação no estado de São Paulo (capital ou São José dos Campos), ou em Brasília, Distrito Federal. Os candidatos e candidatas poderão concorrer às seguintes especialidades:

Especialidade geral: 25 vagas (exige apenas nível médio);

Especialidade manutenção aeronáutica: 30 vagas (exige curso técnico);

Especialidade padrões operacionais: 8 vagas (exige nível médio e licença de despachante operacional de voo);

Especialidade segurança em voo: 7 vagas (exige nível médio e licença de comissário de voo).

O conteúdo programático inclui português, realidade brasileira, matemática, direito e regulação. As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro. Os aprovados na etapa serão convocados para a prova discursiva, a ser realizada no dia 7 de dezembro. Haverá, também, provas de títulos. A divulgação da primeira lista de classificação está prevista para 30 de janeiro de 2026.

Para mais informações, leia a íntegra do edital.

