Ano Novo na Argentina? JetSMART expande sua operação no Nordeste do Brasil com nova rota entre Natal e Buenos Aires Com voos diários, a nova operação é a décima primeira da companhia aérea no País e a segunda com saída do Nordeste Luiz Fara Monteiro 08/08/2025 - 06h42

Aérea expande sua operação no Nordeste Divulgação jetSmart

Reforçando sua presença no Nordeste do Brasil, a JetSMART Airlines, eleita a melhor companhia aérea ultra low cost da América do Sul em 2025, anuncia hoje o início das vendas de sua nova rota internacional que conectará diretamente a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a Buenos Aires. A JetSMART oferece uma tarifa promocional a partir de R$ 866 por trecho, com taxas e impostos incluídos, ou com resgate de milhas a partir de 7.500 AAdvantage® mais taxas (*).

Com esse novo voo à venda, a JetSMART alcança mais um marco ao inaugurar sua segunda rota internacional no Nordeste. Após o início bem-sucedido da rota Recife–Buenos Aires em julho, a companhia aérea espera transportar mais de 77 mil passageiros no primeiro ano do novo trecho Natal–Buenos Aires. A operação terá início em 30 de dezembro, com frequência diária e duração estimada de 5 horas e 52 minutos de voo.

Buenos Aires, uma das capitais culturais mais vibrantes da América Latina, encanta com sua arquitetura, tradição artística, gastronomia variada e vida urbana intensa. A JetSMART oferece aos viajantes de Natal e região a oportunidade de voar diretamente e com tarifas ultrabaixas para essa cidade fascinante. As passagens já estão disponíveis para quem quiser celebrar o Ano Novo na Argentina.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), em 2025, cerca de 270 mil turistas brasileiros viajaram para a Argentina apenas nos três primeiros meses do ano. Dessa forma, Buenos Aires se consolida como um destino imperdível para o público brasileiro, que a escolhe cada vez mais por sua riqueza cultural e hospitalidade.

“Ampliar a oferta de voos internacionais no Nordeste do Brasil é parte essencial do nosso compromisso com uma aviação mais democrática e acessível. Conhecemos o enorme potencial turístico da região e queremos contribuir para que cada vez mais brasileiros possam descobrir a Argentina com eficiência, segurança e tarifas ultrabaixas. Esse novo voo representa ainda a quarta rota que inauguramos no Brasil em 2025, o que reflete nosso firme compromisso com o crescimento sustentável da JetSMART no País”, afirmou Víctor Mejía, Chief Commercial Officer (CCO) da JetSMART.

Diante da nova rota com destino ao Brasil, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca que “o trabalho da Embratur, integrando companhias aéreas, aeroportos e destinos, para atrair mais turistas internacionais ao Brasil, tem sido essencial para fomentar novos negócios, gerar entrada de divisas na nossa economia e criar emprego e renda para milhares de brasileiros.”

A JetSMART continua expandindo sua presença no Brasil com 11 rotas internacionais que conectam o País a destinos estratégicos da América do Sul. A companhia opera voos do Rio de Janeiro para Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, Mendoza e Córdoba, além das rotas entre Foz do Iguaçu e Santiago, Recife e Buenos Aires, e de Florianópolis para Buenos Aires e Santiago — estas duas últimas de forma sazonal, além de São Paulo, que também conta com voos sazonais para Santiago. Essa malha aérea reforça o compromisso da JetSMART de oferecer mais opções acessíveis e diretas para que os brasileiros possam explorar os principais destinos turísticos da região. Além disso, é possível acessar diversos outros países da América Latina, como Peru, Paraguai e Colômbia, por meio de conexões.

A JetSMART foi reconhecida como a Melhor Companhia Aérea Low Cost da América do Sul no Skytrax World Airline Awards 2025, um dos prêmios mais prestigiados da aviação mundial. Esse reconhecimento reforça o compromisso da empresa com seu modelo de ultrabaixo custo, que combina eficiência operacional, segurança e preços acessíveis para que mais pessoas possam voar pela região.

