Apagão aéreo leva caos a um dos principais aeroportos dos EUA Mais de 500 voos foram cancelados neste fim de semana no Aeroporto Internacional de Newark, um dos mais movimentados. País tem carência de três mil controladores de tráfego aéreo Luiz Fara Monteiro 05/05/2025 - 09h34 (Atualizado em 05/05/2025 - 09h35 )

Aeroporto Internacional Liberty, Newark: caos aéreo Qwesy qwesy / Wikimedia Commons

O Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jérsey, continua enfrentando grandes atrasos e cancelamentos desde o fim de semana por falhas técnicas e falta de pessoal. Somente neste domingo (4) mais de 500 voos afetados.

No início da noite, o aeroporto registrou 423 atrasos e 138 cancelamentos. Em média, os voos de chegada sofrem atrasos de até quatro horas, enquanto os de partida enfrentam atrasos de mais de 30 minutos, informa a CBS News.

A Administração Federal de Aviação (FAA) instituiu o que é chamado de “área de fluxo restrito”, algo normalmente visto na Flórida devido ao tráfego intenso de verão ou tempestades.

‌



Os atrasos de domingo superaram os do dia anterior, quando houve pelo menos 377 atrasos e 82 cancelamentos. Na sexta-feira, a United Airlines informou que cortaria 35 voos diários de Newark devido às interrupções. O CEO declarou que o aeroporto não tem condições de lidar com o número de aviões programados para as próximas semanas e meses.

Atualmente, o país tem uma carência de cerca de três mil controladores de tráfego aéreo.

‌



“É nosso trabalho realmente enxergar além do horizonte quais são os problemas e resolvê-los antes que aconteça um incidente do qual possamos nos arrepender seriamente”, disse o secretário Sean Duffy, do Departamento de Transportes.

Outra causa do caos aéreo no terminal seria a construção de uma pista, bem como as interrupções de equipamentos e a baixa quantidade de pessoal na Filadélfia, onde o centro de controle de tráfego aéreo supervisiona o espaço aéreo de Newark.

‌



O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, deve anunciar os detalhes de um plano para reformular o sistema de controle de tráfego aéreo na próxima semana.

Os problemas surgem poucos dias antes dos requisitos do Real ID.

A partir desta quarta-feira, qualquer pessoa que fizer um voo doméstico precisará de um Real ID, passaporte ou outros documentos aprovados. Real ID seria uma carteira de motorista ou documento de identidade estadual que pode ser usado para embarcar em voos domésticos e acessar certas instalações federais.

