Apesar da alta expressiva do ticket médio aéreo, volume de viajantes corporativos é 47% maior no 1tri de 2025 Os dados são da agência de viagens corporativas digital VOLL em sua base de 750 mil usuários de grandes 29/04/2025 - 17h58

Preço do ticket médio foi 14% mais alto Inframerica

Um levantamento inédito feito pela VOLL, maior agência de viagens corporativas digital do país com uma base de 750 mil usuários em seu app, mostrou uma mudança de comportamento do viajante corporativo durante o primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março de 2025, o volume de turistas a trabalho que viajaram de avião cresceu 47% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O número é expressivo, uma vez que, em contrapartida, o ticket médio foi 14% mais alto. O cofundador da VOLL e conselheiro de turismo da FecomercioSP, Luiz Moura, aponta os motivos principais para esse novo cenário.

“O mercado de turismo corporativo é muito tracionado por dias úteis, uma vez que é quando as empresas funcionam. Logo, os viajantes corporativos se programam para fazer negócios no período. Ao considerarmos apenas o intervalo entre o réveillon e o carnaval, enquanto em 2024 nós tivemos 29 dias úteis até a sexta-feira antes do feriado; em em 2025 foram mais de 40”, exemplifica Luiz que conta ainda que “as empresas não desperdiçaram esses dias para começarem a se programar para viagens apenas depois do carnaval, como costuma acontecer. O mercado corporativo aproveitou essa condição do calendário para fazer reuniões, eventos, convenções em outras cidades e fecharam mais negócios”, afirma.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil reforçam que os primeiros meses do ano foram intensos nos aeroportos do país. Com 7,2 milhões de passageiros transportados no mercado doméstico, fevereiro deste ano teve a maior movimentação para o mês em cinco anos, número que representou um crescimento de 7% em relação a fevereiro de 2024.

Ainda segundo os dados da VOLL, os 5 aeroportos que mais receberam viajantes corporativos, a partir de São Paulo, foram: Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro), Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba), Aeroporto Internacional de Confins (Belo Horizonte), Aeroporto Internacional de Brasília (Brasília) e Aeroporto Internacional Salgado Filho (Porto Alegre).

‌



Projeção 2025

Em uma projeção para as viagens corporativas em 2025, feita durante a Primeira Classe, evento promovido pela VOLL em março, o presidente do conselho de turismo da FecomercioSP, Guilherme Dietze, destacou que são elas as que, tradicionalmente, puxam o turismo nacional. “Embora a política fiscal precise de ajustes, acredito que o crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto no ano passado, acima dos 2% inicialmente previstos, e o registro da menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE, de 6,2%, somado ao aumento do poder de compra dos trabalhadores favorecerão tanto o consumo básico quanto o lazer e o turismo este ano”, afirmou o economista. Em 2024 o turismo nacional bateu recorde histórico, com alta de 4,3% no setor em relação ao ano anterior, e faturou R$ 207 bilhões.

‌



Ao abordar o contexto atual do cenário macroeconômico brasileiro e seus desafios globais, Dietze disse que “é habitual da economia do nosso país haver períodos de altos e baixos, não à toa somos um mercado tão criativo e resiliente. O que temos que fazer é aproveitar os momentos e as oportunidades que eles oferecem”, conclui em sua apresentação à convite da agência de viagens corporativas digital.

O estudo ainda traz um ranking dos 5 aeroportos que mais receberam viajantes corporativos, a partir de São Paulo, no período. Foram eles:

‌



1. Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro),

2. Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba),

3. Aeroporto Internacional de Confins (Belo Horizonte),

4. Aeroporto Internacional de Brasília (Brasília) e

5. Aeroporto Internacional Salgado Filho (Porto Alegre).

A VOLL é impulsionadora da revolução no mercado de gestão do turismo corporativo na América Latina. A agência une tecnologia, atendimento premium e customização da jornada de viagem para simplificar as experiências de gestão e dos viajantes corporativos, para empresas nacionais e globais. Inovando dentro do segmento, a VOLL oferece de forma exclusiva um módulo de gestão avançada de despesas corporativas, permitindo que em um único app seja feita toda a organização da viagem, da compra de passagens aéreas até a gestão dos custos de alimentação, combustível, estacionamento, entre outros.

