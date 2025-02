Após acidente, Coreia do Sul removerá barreiras de concreto perto das pistas em aeroportos Boeing da Jeju Air se chocou com estrutura de antenas, em tragédia ocorrida em dezembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/01/2025 - 22h21 (Atualizado em 22/01/2025 - 22h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boeing da Jeju Air se chocou com estrutura de concreto ao final da pista Arise News

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul anunciou que removerá um dique de concreto no Aeroporto Internacional de Muan após o acidente fatal do Jeju Air no mês passado. Foi o desastre aéreo doméstico mais mortal do país, que vitimou 179, das 181 a bordo de um Boeing 737, que se chocou com a estrutura e explodiu.

Acredita-se que o aterro, que suportava antenas de navegação no final da pista, tenha contribuído para a gravidade do acidente. Apenas dois tripulantes, sentados na parte traseira do Boeing 737-800, sobreviveram.

O acidente do voo 7C2216 da Jeju Air em 29 de dezembro de 2024 ocorreu quando a aeronave, que teria sido afetada por colisões com pássaros, bateu no barranco após pousar em alta velocidade sem o trem de pouso abaixado. A aeronave explodiu com o impacto, derrapando além do fim da pista.

‌



Em sua investigação, o ministério citou o papel do dique em tornar o desastre mais mortal do que poderia ter sido.

Como parte de sua resposta, as autoridades disseram que revisariam e ajustariam estruturas semelhantes que abrigam Sistemas de Pouso por Instrumentos (ILS) – ou “localizadores” – em sete aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional de Muan e Jeju.

‌



Após o acidente, descobriu-se que um manual de operação do Aeroporto Internacional de Muan, publicado no início de 2024, dizia que o aterro de concreto estava muito próximo do fim da pista.

O documento, preparado pela Korea Airports Corp, recomendou que a localização do equipamento fosse revisada durante uma expansão planejada.

‌



Ontem, Son Chang-wan, ex-presidente da estatal Korea Airports Corporation, que liderou uma polêmica reforma das instalações do Aeroporto Internacional de Muan, foi encontrado morto em sua casa em Gunpo, província de Gyeonggi. A polícia investiga o caso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.