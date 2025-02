Após acidente, FAA reduz chegadas de voos no aeroporto nacional Reagan, em Washington Objetivo da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos é aliviar a pressão sobre os controladores de tráfego aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 17h09 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto Nacional Ronald Reagan (DCA), em Washington Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA)

A Administração Federal de Aviação está reduzindo ainda mais as chegadas de voos no Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington, nos Estados Unidos.

Em um e-mail enviado à AirlineGeeks na quinta-feira, a FAA declarou que está reduzindo o tráfego de entrada e saída do aeroporto devido às condições climáticas e aos esforços de recuperação na área após a colisão mortal de aeronaves na semana passada sobre o Rio Potomac, quando um voo comercial operado em nome da American Airlines se chocou com um helicóptero militar, levando as duas aeronaves ao fundo do rio. Todos as 67 pessoas a bordo das aeronaves morreram.

Duas das três pistas do aeroporto foram fechadas enquanto equipes de recuperação operam no Potomac, impedindo chegadas de voos de hora em hora.

‌



De acordo com um relatório da Bloomberg , a FAA está reduzindo ainda mais o número de chegadas por hora de 28 para 26 para ajudar a aliviar a pressão sobre os controladores de tráfego aéreo no aeroporto. As mudanças devem aumentar os atrasos médios de voos de 40 minutos para 50, de acordo com um e-mail enviado pelo regulador e revisado pela Bloomberg.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.