Arajet assina acordo com a IATA para implementar a inovadora ferramenta Turbulence Aware Relatórios precisos e em tempo real ajudam os pilotos e despachantes de voo a minimizar os efeitos da turbulência Luiz Fara Monteiro 14/07/2025 - 16h39

Arajet: ferramenta que torna o voo mais eficiente e suave Divulgação Arajet

A companhia aérea dominicana Arajet assinou um acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para a implementação do Turbulence Aware, uma ferramenta inovadora projetada para melhorar o gerenciamento de turbulências em tempo real.

A Turbulence Aware coleta dados anônimos sobre a turbulência nos voos operados pelas companhias aéreas participantes. Esses relatórios precisos e em tempo real ajudam os pilotos e despachantes de voo a minimizar os efeitos da turbulência e a planejar as rotas de voo mais suaves e eficientes.

Victor Pacheco Méndez, CEO e fundador da Arajet, disse: “Este acordo com a IATA representa mais um passo em nosso compromisso de oferecer uma experiência de voo mais confortável, segura e eficiente para todos os nossos passageiros.”

Peter Cerdá, vice-presidente regional da IATA para as Américas, disse: “Estamos satisfeitos que a Arajet tenha decidido participar do Turbulence Aware. Com cada companhia aérea adicional que fornece dados, melhoramos as informações em tempo real que fornecemos às tripulações de voo, ajudando-as a mitigar os efeitos da turbulência. Também é positivo ver outra companhia aérea sediada nas Américas se juntando à plataforma.”

‌



A Arajet se torna a primeira companhia aérea com sede no Caribe a adotar essa tecnologia avançada, contribuindo para o desenvolvimento de uma visão sólida da turbulência em toda a América Latina, onde opera. O acordo foi formalizado durante a Cúpula de Segurança Aérea e Operações de Voo da ALTA, realizada na Cidade do México.

A Arajet continua a consolidar sua posição como uma companhia aérea inovadora que eleva os padrões de transporte aéreo no Caribe e na América Latina.

‌



Sobre a ArajetA Arajet é a principal companhia aérea da República Dominicana, reconhecida na Cúpula Mundial de Aviação como a Melhor Nova Companhia Aérea do Mundo em 2023. Iniciou operações em 2022 e opera dois centros de conexão: o Aeroporto Las Américas, em Santo Domingo, e o Aeroporto Internacional de Punta Cana, com uma nova frota de aeronaves Boeing 737 MAX. A companhia aérea oferece viagens seguras e acessíveis de e para a República Dominicana e vários destinos na América do Norte, Central, do Sul e no Caribe.

Para mais informações, visite www.arajet.com

‌



Sobre o Turbulence AwareA IATA lançou o Turbulence Aware em 2018 para ajudar as companhias aéreas a mitigar o impacto da turbulência, que continua sendo uma das principais causas de lesões a passageiros e tripulações. Atualmente, a Plataforma IATA Turbulence Aware conta com mais de 28 companhias aéreas que fornecem e consomem dados através de mais de 2.800 aeronaves. Em 2024, as companhias aéreas envolvidas no Turbulence Aware geraram um total de 51,8 milhões de relatórios de turbulência, um aumento significativo de 35% em relação a 2023.

Os dados do IATA Turbulence Aware também são disponibilizados aos escritórios meteorológicos para validação e desenvolvimento de modelos de turbulência, bem como a institutos acadêmicos para fins de pesquisa.

