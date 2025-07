ARAJET assume copresidência do Comitê de Segurança de Voos e Operações da ALTA A companhia aérea dominicana será representada por Herman Schumacher, VP de Segurança e Qualidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/07/2025 - 18h09 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h09 ) twitter

aRAJET: Comitê de Segurança de Voos e Operações da ALTA

A Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) anunciou a nomeação de Herman Schumacher como co-presidente do Comitê de Segurança e Operações de Voo.

A designação, feita com base no excelente trabalho e trajetória do Sr. Schumacher, que atua como vice-presidente de operações de segurança e qualidade da Arajet, foi anunciada como parte dos preparativos para o ALTA Aviation Safety, Flight Ops & Training Summit, um dos principais encontros de segurança operacional da região.

Todos os anos, durante esse importante evento, a ALTA apresenta formalmente os novos líderes que assumirão o compromisso de orientar o trabalho colaborativo deste comitê técnico, cujo objetivo é identificar e mitigar os principais riscos enfrentados pelas operações aéreas na América Latina e no Caribe.

A liderança da ALTA valorizou Schumacher como um destacado profissional do setor aeronáutico, reconhecendo seu sólido histórico, suas habilidades excepcionais de liderança e seu compromisso com o desenvolvimento de uma aviação regional mais segura e moderna.

O Comitê de Segurança e Operações de Voo da ALTA constitui um espaço-chave para o intercâmbio de boas práticas entre operadores aéreos, autoridades e especialistas do setor, com o objetivo de fortalecer a segurança operacional, impulsionar a eficiência das operações e promover uma indústria mais sustentável.

“Acreditamos firmemente que a diversidade de conhecimento e a colaboração entre pares são fundamentais para agregar valor ao trabalho técnico que realizamos. Por isso, cada membro que se junta ao Comitê fortalece nosso propósito comum: promover uma indústria mais segura, eficiente e ambientalmente responsável”, afirmou a ALTA em seu comunicado oficial.

O Comitê se reúne pessoalmente durante o Summit anual e mantém reuniões periódicas ao longo do ano, permitindo um trabalho contínuo e colaborativo entre os líderes operacionais da indústria aérea da região.

Com esta nova designação, a ALTA renova seu compromisso com a excelência operacional, reconhecendo a segurança e o trabalho conjunto como pilares essenciais para o desenvolvimento do transporte aéreo na América Latina e no Caribe.

