Arajet iniciou operações entre Santo Domingo e San Juan com voo inaugural

Companhia dominicana lança operações entre Santo Domingo e San Juan Divulgação Arajet

A companhia aérea dominicana Arajet iniciou oficialmente as operações de sua nova rota da República Dominicana para Porto Rico, com um voo inaugural que partiu do Aeroporto Internacional Las Américas às 12h 20 desta quarta-feira e pousou no Aeroporto Luis Muñoz Marín 40 minutos depois.

Com quatro frequências semanais, às segundas, quartas, sábados e domingos, este voo direto operará entre o aeroporto de Santo Domingo e o de San Juan, Porto Rico, consolidando assim as relações comerciais e aproximando a diáspora dominicana que vive na ilha vizinha. A partir de 06 de junho, haverá também um voo direto para San Juan a partir de Punta Cana, com três frequências semanais, às terças, sextas e sábados.

O voo foi despedido pelo ministro do Turismo da República Dominicana, David Collado, e liderado pelo CEO e fundador da Arajet, Víctor Pacheco, que exibiu as bandeiras dominicana e porto-riquenha como sinal da conquista de mais um destino na ampla rede que a Arajet vem construindo no continente, que já soma 28.

Durante o ano de 2025, essas novas rotas terão uma disponibilidade de mais de 88 mil assentos, dos quais uma porcentagem significativa foi vendida nas primeiras 48 horas após o anúncio das vendas feito em fevereiro passado.

‌



O evento protocolar realizado no Aeroporto Luis Muñoz Marín também contou com a presença da governadora de Porto Rico, Jenniffer González, do prefeito da cidade de San Juan, Miguel Romero, bem como da diretora executiva da Companhia de Turismo de Porto Rico, Willianette Robles, entre outras autoridades.

O ministro do Turismo da República Dominicana, David Collado, disse: “Para o país é vital continuar melhorando a conectividade aérea; é por isso que trabalhamos tanto para que o tratado de céu aberto com os Estados Unidos fosse assinado, o que permite que companhias como a Arajet hoje já estejam abrindo rotas tão importantes como a de San Juan, Porto Rico, mas também já estejam oferecendo voos para Chicago, Boston, Orlando, entre outras novas cidades dos Estados Unidos que serão anunciadas e que impactarão a chegada de novos turistas à RD.”

‌



Dirigindo-se aos presentes, o CEO e fundador da Arajet, Víctor Pacheco Méndez, expressou seu entusiasmo com esta nova rota e destacou que a chegada da Arajet a Porto Rico é resultado da entrada em vigor do tratado de Céu Aberto entre os Estados Unidos e a República Dominicana, o que não seria possível sem o apoio irrestrito recebido do governo de Porto Rico e de sua governadora, Jennifer González, bem como do governo dominicano, tanto na pessoa do presidente Luis Abinader quanto do ministro Collado, a quem agradeceu pessoalmente.

“É para nós motivo de alegria este primeiro voo para San Juan, o início do nosso compromisso com o povo porto-riquenho de oferecer opções de viagem eficientes e mais acessíveis para nossos passageiros, conectando esta bela cidade irmã com todo o continente, fortalecendo o turismo e o intercâmbio cultural entre as duas nações”, enfatizou Pacheco Méndez.

‌



“Na Companhia de Turismo de Porto Rico, temos a satisfação de receber a Arajet em seu voo inaugural para a ilha, que liga Santo Domingo e San Juan a partir de hoje, 4 de junho de 2025. A esta rota será adicionado, em 6 de junho, um segundo voo direto entre Punta Cana e San Juan. Essas novas conexões representam um passo importante para ampliar as alternativas de acesso e fortalecer os laços culturais, turísticos e comerciais entre Porto Rico e a República Dominicana”, disse a diretora executiva da Companhia de Turismo de Porto Rico, Willianette Robles Cancel.

“Estamos entusiasmados com a chegada da Arajet ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, fortalecendo ainda mais a conexão aérea entre Porto Rico e a República Dominicana, um dos mercados mais movimentados da região. Somente no ano passado, cerca de 700 mil passageiros viajaram entre os dois destinos, um número que reflete a profunda relação econômica, cultural e familiar que nos une. Com essas novas rotas, abrimos a porta para mais oportunidades de intercâmbio e crescimento para ambas as cidades”, disse Jorge Hernández, presidente da Aerostar Porto Rico.

Com o início das operações desta nova rota, a Arajet dará aos porto-riquenhos a oportunidade de se conectar com 11 destinos de sua rede, através de seus dois hubs de operações em Santo Domingo e Punta Cana; a partir dos quais poderão fazer conexões com destinos como: Aruba, Jamaica, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Brasil, Chile, Argentina, México, Colômbia e Peru, entre outros.

A Arajet conta com uma extensa e crescente rede, que planeja encerrar 2025 com 28 destinos em 17 países, mais de 250 conexões na América do Norte, Central e do Sul, conseguindo interconectar todo o continente ao menor custo e com a maior segurança operacional.

