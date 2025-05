Aruba apresenta crescimento de visitantes brasileiros em evento para trade manauara Evento reuniu empresas, companhias aéreas e convidados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/05/2025 - 13h42 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h42 ) twitter

Aruba destacou um crescimento de mais de 100% no número de visitantes brasileiros Divulgação Autoridade de Turismo de Aruba (ATA)

A Autoridade de Turismo de Aruba (ATA) promoveu nesta terça-feira (14), na capital amazonense um encontro com agentes de viagens e operadores de turismo de Manaus. O objetivo foi apresentar as novidades do destino caribenho ao mercado local e fortalecer parcerias estratégicas com companhias aéreas, hotéis e DMCs que operam na ilha.

O evento reuniu 41 convidados e contou com apresentações da Copa Airlines, GOL/Avianca, Red Sail Aruba DMC e Iberostar.

Aruba destacou um crescimento de mais de 100% no número de visitantes brasileiros nos dois primeiros meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. “O Brasil tem demonstrado um interesse crescente por Aruba, impulsionado pela melhoria da conectividade aérea e pela diversificação da oferta hoteleira e de serviços na ilha”, afirmou Carlos Barbosa, diretor da ATA no Brasil.

A GOL Linhas Aéreas, representada pela Avianca, iniciou em dezembro voos diretos para Aruba. A rota encurta o tempo de viagem, permitindo que os brasileiros cheguem ao destino em aproximadamente seis horas — o trajeto mais curto entre o Brasil e o Caribe. A Copa Airlines também reforçou sua presença na ilha, com 84 voos semanais saindo das principais capitais brasileiras, via Panamá. A conectividade facilitada pela companhia tem sido determinante para o crescimento do turismo brasileiro na região. A Avianca, por sua vez, segue como uma opção atrativa para o público que busca conforto e flexibilidade. A companhia opera aeronaves equipadas com três classes de serviço, oferecendo bom custo-benefício para os viajantes em conexão para Aruba. Já a Red Sail DMC, referência em experiências náuticas e serviços terrestres na ilha, como transfer e aluguel de UTVs, apresentou suas opções de passeios de catamarã, mergulho com snorkel e atividades aquáticas voltadas ao mercado latino-americano. A operadora é uma das principais parceiras da ATA em ações promocionais voltadas ao trade. Por fim, a rede Iberostar destacou seu novo empreendimento em Aruba, o Joia by Iberostar, resort boutique recém-inaugurado com 240 quartos. A propriedade oferece acomodações para casais e famílias e conta com restaurantes de alta gastronomia e estrutura completa para os hóspedes. O Joia é um dos únicos da rede a operar fora do sistema all inclusive no mundo.

Ao final da programação, os participantes concorreram a sorteios de bilhetes aéreos: dois pares de passagens da Avianca e da Copa Airlines, ambos acompanhados de passeios promovidos pela Red Sail. Também foram distribuídos brindes promocionais como copos térmicos e caixas de som bluetooth.

A ação faz parte do plano da ATA de ampliar a presença do destino no mercado brasileiro, com foco em regiões estratégicas e canais de distribuição do turismo.

Sobre Aruba

Localizada a 25 km da costa da América do Sul e fora da rota de furacões, Aruba oferece sol praticamente o ano todo e uma temperatura média de 28°C. Cerca de 20% de sua área é ocupada pelo Parque Nacional Arikok, com fauna e flora únicas e cavernas com pinturas rupestres. A ilha também é conhecida por suas praias impecáveis, culinária diversificada e hospitalidade dos moradores, que frequentemente dominam quatro idiomas, incluindo inglês e espanhol.

Aruba continua a atrair visitantes latino-americanos, oferecendo desde escapadas românticas até experiências de bem-estar.

