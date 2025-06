ASP promove terceira edição do Spotter Day no Aeroporto de São José do Rio Preto Cerca de 50 credenciados puderam acompanhar de perto o pouso e decolagem de diversas aeronaves Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/06/2025 - 16h48 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h48 ) twitter

Aeroporto de São José do Rio Preto: terceira edição do Spotter Day Divulgação

O Aeroporto de São José do Rio Preto, sob gestão daASP - Aeroportos Paulistas,promoveu neste sábado (7) a terceira edição do Spotter Day, evento que celebra a paixão pela aviação por meio das lentes de entusiastas e fotógrafos especializados, os spotters. A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma experiência única aos participantes, aliando segurança operacional, aproximação com a comunidade e incentivo à cultura aeronáutica.

Das 10h às 15h30, cerca de 50 spotters credenciados puderam acompanhar de perto o pouso e decolagem de diversas aeronaves, registrando imagens diretamente do lado ar do aeroporto e com o acompanhamento integral das equipes de segurança e operação da ASP.Ao longo da programação, os participantes registraram a movimentação de nove aeronaves operadas pelas principais companhias aéreas do país.

Entre os destaques, estavam o Boeing 737 da Gol com pintura especial em homenagem ao personagem Chico Bento, da Turma da Mônica, o Airbus A320neo da Azul, integrante da “Frota Mais Mágica do Mundo”, com ilustração do Pato Donald, além da aeronave com pintura verde e amarela da Latam, em homenagem à bandeira do Brasil.

De acordo comJoão Paulo Neves, coordenador geral da ASP, a ação é uma forma de fortalecer o vínculo entre a aviação e o público. “A realização de eventos como o Spotter Day reforça o nosso compromisso com a valorização da aviação civil e com a integração dos aeroportos com a sociedade. É uma satisfação ver o entusiasmo dos participantes e proporcionar esse momento tão especial dentro de um ambiente seguro e controlado”, afirmou.

