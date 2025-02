Associação das Empresas Aéreas dá dicas para quem vai viajar de avião no Carnaval Companhias brasileiras ofertarão 2 milhões de assentos para voos domésticos e internacionais, 6% a mais que o Carnaval do ano passado, totalizando 115 mil assentos adicionais, diz a ABEAR Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h47 ) twitter

Brazilian Carnival. Group of friends celebrating carnival party Getty Images / ABEAR

O Carnaval está chegando. Durante o feriado, as empresas aéreas brasileiras irão ofertar 2 milhões de assentos para voos domésticos e internacionais, 6% a mais que o Carnaval do ano passado, totalizando 115 mil assentos adicionais. Com o aumento do fluxo de passageiros nos aeroportos, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) traz dicas e recomendações para que os passageiros tenham a melhor experiência possível em todas as etapas da viagem.

Os canais da ABEAR na internet reúnem as principais orientações e dicas simples para evitar imprevistos. Confira as dicas:

Antes do embarque

Confira documentos pessoais, incluindo passaportes e vistos no caso de viagens internacionais, e autorizações para menores de idade (quando necessárias) antes de sair de casa. É importante que o documento de identificação, como o RG, esteja em bom estado de conservação e dentro do período de validade.

Em caso de voos internacionais, fique atento aos procedimentos solicitados pelas autoridades sanitárias do país de destino, como a obrigatoriedade da vacina da febre amarela.

Antecipe o deslocamento para o aeroporto: chegue com pelo menos duas horas de antecedência para voos domésticos e três horas para voos internacionais.

Caso o passageiro necessite de atendimento especial durante a sua viagem, é preciso contatar a companhia aérea com antecedência por meio dos canais de atendimento ao cliente.

Caso haja previsão de chuva intensa, não esqueça de checar o status do voo no site ou aplicativo da sua companhia aérea e fique atento ao funcionamento dos aeroportos. É possível também conferir o status do voo nos painéis disponíveis nos aeroportos.

Realize o check-in antecipado, pelo site ou aplicativo da companhia aérea, para garantir segurança e praticidade antes do voo.

Objetos pontiagudos, como saca-rolhas, só podem ser transportados na bagagem despachada. Líquidos inflamáveis, como fluido de isqueiro, são vetados. Para os voos internacionais, não é permitido levar líquidos, géis e pastas em recipientes com capacidade superior a 100 ml na mala de mão. Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de embarque de determinado item, consulte sua companhia aérea.

As companhias aéreas brasileiras permitem que o passageiro leve gratuitamente uma bagagem de mão e um item pessoal, como uma bolsa ou mochila que caiba abaixo do assento a frente em voos domésticos e internacionais. Ao comprar uma passagem, é possível adquirir, também, a franquia de despacho de bagagem (se já não estiver incluída na sua tarifa).

As bagagens de mão devem respeitar limite de peso e tamanho de acordo com os parâmetros estabelecidos por cada empresa aérea. Nos voos internacionais, é recomendado que o passageiro consulte as medidas com as empresas aéreas. É preciso respeitar também o limite de peso: 10 kg para voos dentro do Brasil ou que tenham o país como origem ou destino.

Com o fluxo maior de passageiros nos momentos de pico, vale colaborar para a fluidez das inspeções de segurança. O melhor é manter pertences de metal (cintos, brincos, etc.) dentro da bagagem de mão até passar pelo detector de metais.

Retire o laptop da mochila para a inspeção em separado pelo equipamento de raios-x.

