Audi e LATAM anunciam nova campanha de milhas para futuros clientes do Audi Q5 híbrido

Montadora renova parceria com a LATAM Divulgação Audi

A Audi do Brasil e o LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, anunciam o início de uma campanha que concederá 150 mil milhas aos clientes que adquirirem o modelo Q5 híbrido plug-in, nas carrocerias SUV e Sportback, entre os dias 1º e 30 de junho de 2025. O programa está disponível na rede com mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas em todo o País. A pontuação exclusiva para clientes permitirá viagens ao redor do mundo para utilização por um período de acordo com sua categoria e regras do programa LATAM Pass.

“Lançamos a primeira fase dessa campanha no fim do ano passado e foi um sucesso! Alguns de nossos clientes já utilizaram o benefício das milhas nas férias de final de ano; a segunda fase ocorreu em maio deste ano; e após o sucesso de vendas em ambas as ocasiões, estamos ampliando para junho essa condição exclusiva aos nossos clientes que poderão utilizar o benefício para as férias de julho. Será a terceira e última oportunidade de adquirir o Audi Q5 com essa condição especial”, afirma Renato Celiberti, Head de vendas da Audi do Brasil.

A condição contempla a compra do modelo Audi Q5 híbrido plug-in nas seguintes versões: Q5 Performance 2.0 TFSIe S tronic quattro (a partir de R$ 433.990,00); Q5 Performance Black 2.0 TFSIe S tronic quattro (a partir de R$ 456.990,00); Q5 Sportback Performance 2.0 TFSIe S tronic quattro (a partir de R$ 485.990,00); Q5 Sportback Performance Black 2.0 TFSIe S tronic quattro (a partir de R$ 507.990,00)

Além das 150 mil milhas concedidas aos compradores do veículo, os benefícios incluem ainda três anos de garantia, taxa 0% ou valorização do usado na troca pelo modelo zero-quilômetro.

‌



Audi Q5 híbrido plug-in

O Audi Q5 híbrido tem dois motores, a combustão e elétrico, com potência combinada de 367 cavalos e 500 Nm de torque. O conjunto mecânico é acoplado à transmissão S tronic de sete velocidades e oferece um desempenho impressionante: aceleração de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos e velocidade máxima (limitada eletronicamente) de 210 km/h.

‌



Como acumular milhas LATAM Pass para resgatar passagens?

O programa oferece várias formas de acumular milhas. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em milhas todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com milhas.

‌



Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, com a garantia de uma quantidade de milhas mensais a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em milhas as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Premmia para converter em Milhas LATAM Pass os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras. No mesmo mês, anunciou uma nova possibilidade, converter as compras realizadas no site da Amazon.com.br em Milhas LATAM Pass.

