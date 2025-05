Audi e LATAM anunciam nova campanha de milhas para futuros clientes do Audi Q5 híbrido Condição contempla a compra de algumas versões do modelo Audi Q5 híbrido plug-in Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 16h53 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h53 ) twitter

Campanha que concederá 150 mil milhas aos clientes que adquirirem modelo de carro Divulgação Audi

A Audi do Brasil e o LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, anunciam o início de uma campanha que concederá 150 mil milhas aos clientes que adquirirem o modelo Q5 híbrido plug-in, nas carrocerias SUV e Sportback, entre os dias 15 e 31 de maio de 2025. O programa está disponível na rede com mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas em todo o país. A pontuação exclusiva para clientes permitirá viagens ao redor do mundo para utilização por um período de acordo com sua categoria e regras do programa LATAM Pass.

A primeira fase da campanha entre Audi e LATAM que concedeu milhas aos clientes na compra de um veículo 0km ocorreu em novembro do ano passado, como teste, por apenas duas semanas. Devido ao sucesso da campanha, a segunda onda ocorrerá ao longo de todo o mês de maio, atendendo à demanda dos clientes que solicitaram o retorno dessa ação.

“Lançamos a primeira fase dessa campanha no fim do ano passado e, após o sucesso de vendas, repetimos essa condição exclusiva aos nossos clientes neste mês de maio, próximo às férias escolares. O veículo escolhido foi o Q5 híbrido plug-in, um modelo tecnológico, confortável e seguro, excelente para viagens com toda a família. Proporcionar experiências únicas é um dos nossos objetivos, e a parceria com a LATAM surge para fortalecer esse pilar” afirma Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.

‌



A condição contempla a compra do modelo Audi Q5 híbrido plug-in nas seguintes versões: Q5 Performance 2.0 TFSIe S tronic quattro (a partir de R$ 433.990,00); Q5 Performance Black 2.0 TFSIe S tronic quattro (a partir de R$ 456.990,00); Q5 Sportback Performance 2.0 TFSIe S tronic quattro (a partir de R$ 485.990,00); Q5 Sportback Performance Black 2.0 TFSIe S tronic quattro (a partir de R$ 507.990,00)

Além das 150 mil milhas concedidas aos compradores do veículo, os benefícios incluem ainda três anos de garantia, taxa 0% ou valorização do usado na troca pelo modelo zero-quilômetro.

‌



“É com grande satisfação que vemos a parceria LATAM e Audi se fortalecer. Há dois anos, começamos a oferecer uma experiência de embarque diferenciada em Congonhas, utilizando os sofisticados Audi Q8 e-tron para nossos clientes Black Signature. Com essa iniciativa queremos trazer mais oportunidades de acúmulo de milhas e reconhecimento para nossos clientes, inclusive no momento de aquisição de um automóvel, explica Martin Holdschmidt, diretor geral do LATAM Pass no Brasil.

Audi Q5 híbrido plug-in

‌



O Audi Q5 híbrido tem dois motores, a combustão e elétrico, com potência combinada de 367 cavalos e 500 Nm de torque. O conjunto mecânico é acoplado à transmissão S tronic de sete velocidades e oferece um desempenho impressionante: aceleração de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos e velocidade máxima (limitada eletronicamente) de 210 km/h.

Como acumular mais milhas no programa LATAM Pass?

Além de voar com a LATAM Airlines, outra forma de acumular milhas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em milhas todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Também nas compras em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, o cliente é recompensado com milhas em um catálogo com mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para compras em dinheiro.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade de milhas mensalmente a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em milhas as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros.

Por último, o cliente pode acumular milhas por meio de seus bancos parceiros, concentrando suas compras em um de seus cartões de crédito e solicitando a transferência ao LATAM Pass. Todas essas milhas acumuladas podem ser usadas para o resgate de passagens aéreas em latam.com ou produtos de varejistas parceiros disponíveis no marketplace Shopping LATAM Pass.

Audi do Brasil

A Audi celebrou 30 anos no Brasil em 2024, uma trajetória repleta de desafios, superações e conquistas. A primeira aparição no país ocorreu em 1992, no Salão do Automóvel de São Paulo, com o sedã Audi 100. No ano seguinte, o eterno ídolo Ayrton Senna se tornou o representante oficial da marca em solo nacional, com a Senna Import.

Em 1994, os cobiçados veículos da montadora começaram a ser comercializados oficialmente por aqui e logo ganharam as ruas do país, com tecnologias inéditas e dinâmica de condução sem precedentes. Atualmente, a marca das quatro argolas se consolida como uma das mais desejadas do país, com sede administrativa na cidade de São Paulo (SP), terminal logístico em Vinhedo (SP) e fábrica de veículos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), onde são atualmente produzidos os modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback.

A Audi do Brasil tem uma estratégia integrada de negócios e sustentabilidade, com projetos que incorporam compromissos ambientais e sociais nos temas de eletrificação, redução das emissões de carbono, diversidade, inclusão, cultura e educação. É uma das pioneiras na agenda ESG ao incentivar a eletromobilidade e já investiu quase R$ 90 milhões em infraestrutura de recarga no território brasileiro, oferecendo carregadores elétricos em mais de 40 concessionárias e em diversas milhas. É um compromisso mundial da companhia de atuar para moldar a mobilidade sustentável do futuro e gerar impacto positivo à sociedade e ao meio ambiente.

