Aumento de buscas por passagens aéreas do exterior para o Brasil aquece turismo

Alto contraste

A+

A-

Rio de Janeiro lidera as buscas por turismo no Brasil Rio de Janeiro lidera as buscas por turismo no Brasil (Alexandre Macieira/Riotur)

De acordo com a Embratur, de janeiro a agosto de 2023, o país recebeu mais de 4 milhões de turistas estrangeiros. Com uma das sete maravilhas do mundo, grande parte do território coberto por praias, diversidade cultural e paisagens de tirar o fôlego do Norte ao Sul, o Brasil se mantém no radar de turistas internacionais este ano.

O KAYAK, principal buscador de viagens, com 10 anos de atuação no Brasil, mostra em sua análise de tendências de viagens que Estados Unidos, Portugal e França são os três países que mais buscaram o Brasil como destino na plataforma entre janeiro e novembro de 2023, para viagens que acontecem durante todo o ano de 2024.

Entre os países com o maior crescimento nas buscas por voos, comparando intenção de viagem para 2024 em relação a 2023, estão Costa Rica (91%), África do Sul (72%), Holanda (69%), Polônia (52%) e Uruguai (46).

Para onde os turistas estrangeiros estão indo?

A análise de tendências de viagens do KAYAK também traz informações sobre os destinos mais procurados pelos estrangeiros no Brasil. Quem leva o primeiro lugar é o Rio de Janeiro que, inclusive, de acordo com o Explore, ferramenta do KAYAK, é a cidade do Brasil mais famosa internacionalmente.

Não à toa, o destino apresenta um aumento de 22% nas buscas por viagens pelos turistas internacionais. São Paulo e Salvador aparecem na sequência de destinos mais buscados, com aumento de 5% e 12%, respectivamente, no volume de buscas.

“O turismo internacional no Brasil parece promissor este ano, pois temos visto um aumento nas buscas em muitos destinos nacionais. Como principal buscador de viagens do mundo, buscamos divulgar em nossa plataforma ofertas seguras e atrativas por meio de diversas ferramentas gratuitas, para quem também tem interesse em conhecer o Brasil.”, afirma Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Metodologia

O levantamento foi realizado no dia 31 de outubro de 2023, na base de dados do KAYAK, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do mundo, com exceção do Brasil, para todos os aeroportos do Brasil. Como datas de buscas foram consideradas de 01/01/2023 a 08/11/2023 comparado com 01/01/2022 a 08/11/2022. Para datas de viagem, foram considerados os períodos entre 01/01/2024 e 31/12/2024 comparado com 01/01/2023 a 31/12/2023.

SOBRE O KAYAK

KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é o principal buscador de viagens do mundo. Com bilhões de buscas em nossas plataformas, ajudamos as pessoas a encontrarem seus voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias perfeitos. Também auxiliamos os viajantes a negócios com a nossa solução de viagens corporativas.