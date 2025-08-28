Australiana Qantas encomenda 20 novas aeronaves A321XLR Pela primeira vez, pedido à Airbus inclui a introdução de assentos ‘Business’ totalmente reclináveis ​​em suas aeronaves de um corredor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2025 - 06h23 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h22 ) twitter

Qantas: pedido de mais 20 aeronaves Airbus A321XLR Divulgação Qantas

A companhia aérea australiana Qantas anunciou hoje um pedido de mais 20 aeronaves Airbus A321XLR, incluindo a introdução de assentos Business totalmente reclináveis ​​em suas aeronaves narrowbody pela primeira vez.

A expansão do maior programa de renovação de frota do Grupo já terá 16 dos 20 A321XLRs adicionais configurados com assentos Business totalmente reclináveis ​​e telas de entretenimento nos encostos para atender rotas mais longas, incluindo serviços transcontinentais de e para Perth, e rotas internacionais de curta e média distância.

A nova configuração do A321XLR começará a chegar no ano civil de 2028, elevando o pedido total da companhia aérea para a próxima geração do A321XLR para 48 aeronaves.

O alcance estendido de até 8.700 quilômetros é mais de 3.000 quilômetros maior que o do Boeing 737 que ele substitui e permitirá que a Qantas lance voos diretos para destinos no Sudeste Asiático e nas Ilhas do Pacífico que atualmente não são viáveis.

‌



Os dois primeiros A321XLRs da Qantas, configurados para voos domésticos e internacionais de curta distância, devem começar a operar voos comerciais em meados de setembro, tornando a Qantas a primeira companhia aérea na região Ásia-Pacífico a operar este tipo de aeronave. A aeronave operará inicialmente nas rotas Sydney-Melbourne e Sydney-Perth, e será gradualmente implementada em outras rotas. Até o final deste ano fiscal, a Qantas terá sete aeronaves deste tipo.

Os A321XLRs da Jetstar começarão a chegar a partir do ano civil de 2027 e serão equipados com uma cabine de duas classes para atender viagens internacionais.

‌



Comentário do CEO

A CEO do Qantas Group, Vanessa Hudson, disse que a expansão da frota A321XLR representou um passo significativo no programa de renovação da frota do Grupo.

‌



“Investir em novas aeronaves é uma das maneiras mais significativas de oferecer aos nossos clientes uma melhor experiência de voo, e esses investimentos bilionários são possíveis graças ao nosso sólido desempenho financeiro contínuo”, disse a Sra. Hudson.

“Esses A321XLRs adicionais acelerarão a aposentadoria de nossa frota 737 e abrirão novas oportunidades para viagens domésticas e internacionais, permitindo-nos alcançar destinos que não são possíveis com nossa frota atual de aeronaves narrowbody.

“Os A321XLRs não só nos ajudarão a atender o mercado corporativo que viaja entre Perth e a costa leste da Austrália, como também nos permitirão expandir os voos em rotas existentes para o Sudeste Asiático e abrir novas possibilidades, como Perth-Índia e Adelaide-Cingapura.

“Os assentos totalmente reclináveis ​​da classe Business, as telas nos encostos e o Wi-Fi rápido e gratuito proporcionarão uma experiência premium consistente para nossos clientes que voam internamente com a Qantas e se conectam aos nossos serviços de longa distância.

“Todas as aeronaves de próxima geração que se juntam à nossa frota se beneficiam de maior alcance, mais conforto, menos ruído, melhor economia e melhorarão a forma como as pessoas viajam pela Austrália e pelo exterior. Isso também significa que estamos recrutando e treinando mais pilotos, tripulantes de cabine e engenheiros, criando oportunidades para nossos funcionários”, acrescentou a Sra. Hudson.

Visão geral da frota

O pedido firme total de aeronaves do Grupo agora é de 214 aeronaves, com 32 entregues até 30 de junho, representando um investimento multibilionário na renovação e expansão da frota da Qantas e da Jetstar. Além desses pedidos firmes, o Grupo possui opções adicionais de direitos de compra com a Airbus e a Boeing, que proporcionam flexibilidade para crescimento futuro.

A companhia aérea recebeu 17 novas aeronaves no ano fiscal de 2025. Esse número aumenta para 20 novas aeronaves neste ano fiscal e 29 no ano fiscal de 2027, incluindo 36 para a Qantas, 10 para a Jetstar e 3 para a Qantas Freight.

O primeiro Projeto Sunrise A350-1000ULR irá para a linha de montagem final da Airbus em outubro deste ano, com entregas a começar em outubro de 2026 [1] .

A introdução de novas aeronaves já está proporcionando melhorias significativas na satisfação do cliente, bem como benefícios financeiros e de combustível para o Grupo.

