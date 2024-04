Avantto faz parceria com EPIC em busca de interiorizar as operações Nova aeronave entra no portfólio da empresa pioneira em compartilhamento de aeronaves na América Latina

A aviação executiva vive um momento de alta no Brasil. Um dos fatores para o crescimento é o boom do agronegócio, que exige deslocamentos para locais com maior dificuldade de acesso.

Pensando nisso, a Avantto, empresa líder no compartilhamento de jatos e helicópteros e um dos principais players do mercado de aviação executiva na América Latina, decidiu firmar parceria com a Epic Aircraft, fabricante americana de uma das aeronaves mais modernas do mundo, e incorporar um novo modelo de aeronave a sua frota: o turboélice EpicE1000GX.

A intenção da empresa é interiorizar as operações de compartilhamento com novas bases nos estados da Bahia, Mato Grosso e Goiás. Ao longo dos próximos meses, a aeronave será exposta em feiras agropecuárias das regiões e uma intensa agenda de voos de demonstração já está ocorrendo.

“Estamos muito confiantes na integração da aeronave ao programa de compartilhamento. Estamos falando de uma aeronave turboélice com performance de jato a um custo operacional bem abaixo dos modelos concorrentes. Fizemos uma ordem de compra de 34 aviões para o programa de compartilhamento que serão entregues ao longo de 5 anos”, aponta Rogério Andrade, CEO da Avantto.

De acordo com o executivo, as novas aeronaves serão utilizadas para aumentar a capacidade de atendimento do programa de compartilhamento, em regiões com alta demanda de deslocamento aéreo, mas pouca oferta de voos comerciais.

Andrade ressalta ainda, que, a longa experiência da Avantto em operações, aliada à sua estratégia de crescimento, que oferece produtos de alta performance com investimentos mais inteligentes para os clientes, se uniu à inovação da Epic Aircraft, tornando essa parceria natural e mais um diferencial da empresa para o mercado.

“Somos a maior e a principal empresa de compartilhamento de aeronaves no país. Há mais de uma década inovamos em processos e, por isso, a Epic Aircraft nos atraiu tanto, devido a sua tecnologia, custos de operação e desempenho”, ressalta o executivo.

Sobre o Epic E1000GX

Lançado com a proposta de revolucionar os aviões mono turboélices, oferecendo um novo desenho aerodinâmico e utilização de materiais de última geração, como fibra de carbono, o Epic E1000GX se destaca por ser o único monomotor capaz de atingir velocidade máxima de cruzeiro de 587km/h, impulsionado por um motor de 1.200 cavalos de potência.

Adicionalmente é capaz de operar com sua capacidade máxima de alcance em pistas curtas, realidade na maioria dos aeroportos regionais do país, transportando dois pilotos, quatro passageiros e um volume maior de bagagens.

Sobre a Avantto

A Avantto é líder no segmento de compartilhamento de aeronaves executivas na América Latina. Com mais de doze anos no mercado, a companhia já se tornou uma das maiores do setor na aviação privada. Com um portfólio que possui mais de 450 usuários ativos voando regularmente, faz mais de 1.400 decolagens mensais (jatos e helicópteros) e voa mais de 850.000km por ano.