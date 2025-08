Avantto recebe renovação do certificado IS-BAO durante a Labace 2025 Empresa é a única do setor de aviação executiva de compartilhamento de aeronaves no Brasil com a certificação internacional e mira o mais alto nível nos próximos dois anos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2025 - 05h50 (Atualizado em 06/08/2025 - 05h50 ) twitter

Empresa foi recertificada com o selo IS-BAO de segurança e governança operacional Divulgação Avantto

A Avantto, que atua aviação executiva compartilhada na América Latina, recebeu nesta terça-feira (5), durante a Labace 2025, a renovação oficial de sua certificação IS-BAO (International Standard for Business Aircraft Operations). A cerimônia foi conduzida por Kurt Edwards, diretor-geral do International Business Aviation Council (IBAC), no estande da empresa na feira, no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

A Avantto é atualmente a única empresa de aviação executiva de compartilhamento no Brasil a deter essa certificação no nível 2. O IS-BAO é um rigoroso padrão internacional criado pela International Business Aviation Council (IBAC), que reconhece operadores que seguem os mais altos critérios de segurança, manutenção, treinamento e governança operacional. A companhia mantém a certificação desde 2013, como parte de sua política de excelência e melhoria contínua.

Atualmente no nível 2 do IS-BAO — patamar que poucos operadores no mundo atingem — a Avantto já avança com um plano estruturado para conquistar o nível 3, o mais alto da certificação internacional, nos próximos dois anos. O movimento reforça sua liderança e o compromisso com uma operação cada vez mais robusta e confiável.

“Manter a certificação IS-BAO é mais do que uma chancela técnica, é a confirmação de que operamos com os mais altos padrões internacionais de segurança, governança e excelência. Hoje estamos no nível 2, um patamar que poucos operadores no mundo atingem, e já temos um plano estruturado para alcançar o nível 3, o mais elevado, nos próximos dois anos.” afirma Rogério Andrade, CEO da Avantto.

Com esse reconhecimento, a Avantto reforça seu posicionamento como player de referência na aviação executiva compartilhada, aliando tecnologia, governança e excelência operacional em todos os seus serviços.

