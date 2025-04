Aviação no Rio de Janeiro cresce 20% no 1º trimestre de 2025, acima da média nacional Dados foram levantados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do relatório de Demanda e Oferta divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aviação do Rio de Janeiro crescimento de 20% no primeiro trimestre Infraero

O Ministério de Portos e Aeroportos avalia que as políticas públicas para expansão da aviação civil brasileira, realizadas em conjunto com órgãos do setor e a iniciativa privada, tem alcançado números históricos para o país. No primeiro trimestre deste ano, mais de 31 milhões de pessoas utilizaram o modal aéreo em voos domésticos e internacionais. Este é o melhor resultado para o período na história do setor, com incremento de 8% na comparação com o mesmo período de 2024.

Dados levantados pelo Ministério, por meio do relatório de Demanda e Oferta divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mostram que os dois principais aeroportos do Rio de Janeiro, Santos Dumont e Galeão, contribuíram para a elevação do setor aéreo. De janeiro a março deste ano, os dois terminais transportaram 5.7 milhões de turistas, crescimento de 20% na comparação com igual período de 2024.

“O crescimento da nossa aviação também é fruto do bom momento que a economia atravessa, do controle da inflação e da confiança dos brasileiros no transporte aéreo. Quando a aviação cresce, também sobem outros ramos da atividade econômica, como turismo de lazer e de negócio, hotelaria, comércio, entre outros. Isso reflete diretamente na criação de novos postos de trabalho e no desenvolvimento regional”, apontou o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

‌



O Rio de Janeiro continua lindo

O número de voos nos dois aeroportos do Rio de Janeiro também apresentaram aumento significativo nesse período. As operações aéreas no aeroporto internacional do estado (Galeão) saltou de 23,5 mil para 28 mil, acréscimo de 18,8%. A alta do indicador do Santos Dumont foi de 12,3%, passando 12,6 mil para 14,1 no primeiro trimestre deste ano. Assim como no ano passado, a ponte aérea, ligação entre os terminais Santos Dumont e Congonhas, em São Paulo, segue sendo a rota mais movimentada do país. Veja, a seguir, as três primeiras.

‌



As 3 rotas aéreas domésticas mais movimentadas no 1º trimestre - considerando ida e volta

Santos Dumont > Congonhas - 8.804 voos

‌



Congonhas > Brasília - 4.245 voos

Congonhas > Confins - 3.822 voos

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.