Aviação registra aumento de 600% em ataques cibernéticos em um ano, aponta relatório 71% dos incidentes envolvem roubo de credenciais ou acesso não autorizado a sistemas críticos Luiz Fara Monteiro 22/06/2025 - 02h05

27 grandes ataques por 22 grupos de ransomware entre janeiro de 2024 e abril de 2025 William Alves

Por trás de qualquer turbulência física nos céus, uma guerra cibernética silenciosa está sendo travada no setor da aviação. O mais recente relatório da Thales sobre ameaças cibernéticas no setor da aviação alerta para um aumento de 600% em um ano nos ataques cibernéticos.

De companhias aéreas e aeroportos a sistemas de navegação e fornecedores, todos os elos da cadeia estão vulneráveis a ataques.

O relatório também inclui uma análise da crescente convergência entre confrontos geopolíticos e ameaças cibernéticas em um setor que se tornou estrategicamente importante para a soberania dos Estados, a estabilidade econômica global e a circulação segura de pessoas e bens.

Com base em dados de inteligência de mercado e análise de incidentes, o relatório revela como os stakeholders do setor aeroespacial se tornaram alvos prioritários de ataques cibernéticos, motivados por uma série de fatores, incluindo ganhos financeiros, agendas ideológicas e operações de influência patrocinadas por Estados.

‌



Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, foram registrados 27 ataques, envolvendo 22 grupos diferentes de ransomware.

Estratégico, interligado e exposto

Embora o número de ataques esteja aumentando, o relatório também destaca uma mudança qualitativa nos tipos de ameaças que o setor da aviação enfrenta.

‌



Além de comprometer as operações de voo, os ataques cibernéticos agora também têm objetivos estratégicos, como ciberespionagem industrial, acesso a tecnologias sensíveis, como aviônicos e sistemas de comunicação, interrupção de cadeias de suprimentos e captura de dados de alto valor, como itinerários de viagens diplomáticas e remessas confidenciais de carga.

Esses ataques cada vez mais sofisticados têm como alvo companhias aéreas, bem como fabricantes de aeronaves e seus fornecedores. Exemplos notáveis incluem o ataque de negação de serviço perpetrado por um grupo hacktivista pró-Rússia contra uma companhia aérea e o ransomware que paralisou os sistemas de manutenção e abastecimento em vários centros estratégicos de transporte aéreo.

‌



Esses incidentes revelam vulnerabilidades estruturais em um setor altamente interconectado, onde uma única falha pode desencadear efeitos em cascata por toda a cadeia de operações críticas.

Esse alto nível de risco é resultado das características específicas do setor aeroespacial: complexidade operacional significativa com dependência de software crítico e partes interessadas interdependentes, valor intrínseco dos dados pessoais, biométricos ou estratégicos envolvidos e consequências imediatas de qualquer interrupção, como atrasos massivos, fechamentos de espaço aéreo e falhas logísticas.

“A indústria da aviação tornou-se um campo de batalha digital com significativos interesses econômicos e geopolíticos em jogo. O forte aumento no número de ataques exige uma abordagem holística à segurança cibernética da aviação, novas iniciativas para incorporar a IA como aliada e uma colaboração mais estreita entre a indústria e o setor público”, diz Ivan Fontarensky, CTO, Detecção e Resposta Cibernética da Thales.

Espera-se que o mercado global de segurança cibernética da aviação alcance US$ 5,32 bilhões em 2025, com crescimento médio anual estimado em 8,7% até 2029, impulsionado principalmente pela crescente digitalização do setor e pelo cenário de ameaças intensificado.

O relatório completo está disponível aqui .

