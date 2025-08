Avianca adiciona novos conteúdos em seu entretenimento de bordo Aérea apresenta conteúdo da HBO Max, Fórmula 1 TV e mais de 350 títulos gratuitos ao seu entretenimento a bordo, Avianca on air Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/08/2025 - 07h41 (Atualizado em 05/08/2025 - 07h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novos títulos disponíveis em dispositivos pessoais, para voos em aviões Airbus A320 e em telas integradas dos Boeing 787 Divulgação Avianca

Porque a conexão começa a bordo, a Avianca agora também se renova agregando conteúdos da HBO Max, Fórmula 1 TV e muito mais em seu catálogo de entretenimento a bordo, Avianca on air.

Assim, os clientes podem desfrutar, de maneira gratuita, de mais de 350 títulos, entre conteúdo infantil, filmes, documentários e séries reconhecidas, competições da Fórmula 1, entre outro.

“A conexão começa a bordo e temos dado um passo à frente na nossa experiência de voo, ao adicionar títulos da HBO Max e Fórmula 1 TV, entre outros, para que nossos clientes desfrutem do melhor do entretenimento, enquanto os conectamos ao seu destino, melhorando assim sua experiência desde a decolagem até a aterrissagem”, afirmou Katherine Stradaioli, vice-presidente de Customer Delivery da Avianca.

Os clientes contam com acesso a esse conteúdo por meio do Avianca on air, desde julho por meio de seus próprios dispositivos, no caso de aviões Airbus A320 e nas telas integradas aos assentos dos aviões Booeing 787

‌



Sobre a Avianca: Sobre a Avianca: A Avianca – membro da Star Alliance e integrante do Grupo Abra –, inclui a Aerovías del Continente Americano S.A., Taca International Airlines S.A., Avianca Costa Rica S.A., Avianca Ecuador S.A., Aviateca S.A., Regional Express Américas S.A.S., LifeMiles e Avianca Cargo. No transporte de passageiros, a Avianca tem mais de 105 anos de operações na Colômbia e faz parte do grupo de companhias aéreas líder na Colômbia, Equador e América Central, e tenm uma das maiores operações da América Latina, com mais de 165 rotas, mais de 700 voos diários e uma frota de 140 aeronaves Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner, que conectam com mais de 80 destinos em 25 países da América e Europa. Em 2024, a Avianca transportou cerca de 38 milhões de clientes com a operação de mais de 258.000 voos. Seu programa de fidelidade, o LifeMiles, é um dos maiores da América Latina, com mais de 14 milhões de membros e mias 400 estabelecimentos parceiros. No transporte de carga, a Avianca Cargo é o principal operador em diferentes mercados da América, conectando mais de 350 destinos por meio de seus 220 voos de carga semanais, a rede de voos de passageiros e acordos de codeshare.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.