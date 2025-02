Avianca apresenta novo site focado em acessibilidade para facilitar a experiência de viagem de pessoas com deficiência Essa ação soma-se às mais de 32 iniciativas de curto, médio e longo prazo que a Avianca implementou para tornar a experiência de voar cada vez mais acessível e flexível para todos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/01/2025 - 18h02 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h02 ) twitter

Site da Avianca promete experiência mais intuitiva e personalizada para passageiros com deficiência Divulgação Avianca

A Avianca continua trabalhando para oferecer uma experiência de voo mais inclusiva e acessível para seus clientes, anunciando o lançamento de um novo site que se dedicará a fornecer suporte a passageiros com deficiência e seus acompanhantes.

Com essa iniciativa, a companhia aérea buscar oferecer informação clara, detalhada e personalizada para que todos os viajantes possam desfrutar de uma experiência de voo acessível e confortável.

O site é o resultado de um reposicionamento estratégico que coloca as necessidades do usuário no centro, a fim de proporcionar uma experiência mais intuitiva e flexível desde o planejamento da viagem até a chegada ao destino. Assim, a página de acessibilidade da Avianca conta com:

‌



Guia separado por condições médicas e de acessibilidade: permitindo que os passageiros encontrem rapidamente a informação de que necessitam.

permitindo que os passageiros encontrem rapidamente a informação de que necessitam. Seção por deficiência: com informações específicas para deficiência visual, auditiva, física, intelectual e/ou psicossocial, assim como recomendações para cada momento da jornada do cliente.

“A acessibilidade é uma prioridade para a Avianca. Nosso novo site é um grande passo para cumprir o objetivo de eliminar barreiras e facilitar a viagem dos passageiros com deficiência. Ao fornecer informação detalhada e personalizada, permitimos que eles planejem seu trajeto com mais facilidade e confiança”, afirmou Michael Swiatek, diretor de acessibilidade do Grupo Abra.

Essa ação soma-se às mais de 32 iniciativas efetivadas pela companhia aérea em seu caminho para uma aviação mais acessível. Entre elas, destaca-se a melhoria da sinalização em 38 aeronaves com maior contraste, numeração em braile e outros elementos que facilitam a orientação a bordo, e a criação de um guia de serviço dirigido às equipes do aeroporto, com recomendações e boas práticas para atender os usuários dependendo da sua deficiência e necessidades específicas.

‌



Os usuários poderão entrar na página por meio do link https://www.avianca.com/es/informacion-y-ayuda/asistencia-especial/ e poderão fornecer sua opinião entrando no formulário abaixo:

Feedback sobre nova página de acessibilidade da Avianca

‌



Com essas ações, a Avianca reafirma seu compromisso em construir um ambiente aéreo mais inclusivo e acessível para todos os usuários.

