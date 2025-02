Avianca nomeia nova VP Sênior de Fidelidade & Diretora Geral do LifeMiles Valeria Yglesias priorizará posicionamento do programa de milhas da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h06 ) twitter

Valeria Yglesias está na Avianca desde 2010 Divulgação

A Avianca nomeou Valeria Yglesias como VP Sênior de Fidelidade & Diretora Geral do LifeMiles, o programa de fidelidade líder na região. Em sua nova função, Yglesias será responsável por continuar posicionando o LifeMiles como a opção que oferece mais benefícios aos viajantes, permitindo acumular mais milhas e destacando-se por ter o programa de parceiros mais exclusivo da América Latina.

Seu principal desafio é continuar expandindo o alcance do programa na região e os múltiplos benefícios que oferece este programa de fidelidade da Avianca, além de cuidar dos parceiros mais leais.

Valeria Yglesias está na Avianca desde 2010, na divisão do LifeMiles. Já atuou como diretora sênior de Parceiros Comerciais e posteriormente como vice-presidente Comercial, liderando a estratégia de crescimento da empresa em toda a região.

‌



Da mesma forma, Yglesias se destacou por trabalhar na consolidação da proposta de valor deste programa de fidelidade. Com sua chegada a essa nova posição, consolida uma trajetória importante em sua carreira, onde sua experiência contribui para liderar o futuro da estratégia de fidelidade.

Valeria chega a este novo cargo com um vasto conhecimento e uma sólida formação acadêmica. Obteve um MBA em Administração de Empresas pela prestigiada Escola de Negócios INCAE, onde se graduou com altas honras e recebeu uma bolsa acadêmica. Além disso, representou a INCAE na “The Goizueta Marketing and Strategy Competition” na Emory University, em Atlanta, e completou um programa de Estratégias de Marketing Digital na Kellogg Executive Education.

‌



Sobre a Avianca:

A Avianca inclui a Avianca – membro da Star Alliance­ –, LifeMiles e Avianca Cargo. No transporte de passageiros, a Avianca conta com mais de 105 anos de atuação, desde 1919, é a companhia aérea líder na Colômbia, no Equador e na América Central, e tem uma das maiores operações aéreas da América Latina, com mais de 160 rotas, 700 voos diários e uma frota de 140 aeronaves Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner, que conectam mais de 75 destinos em 25 países da América e Europa. Em 2024, a Avianca transportou cerca de 38 milhões de clientes com a operação de mais de 258.000 voos.

‌



Seu programa de fidelidade, o LifeMiles, em que mais de 14 milhões de membros em todo o mundo ganham milhas viajando pela Avianca e as 26 companhias aéreas membros da Star Alliance. Como viajantes frequentes podem se qualificar a um status elite e desfrutar de benefícios exclusivos ao viajar. Além disso, podem acumular milha utilizando cartão de crédito LifeMiles ou preferindo os seus comércios parceiros. O programa permite aos seus membros resgatar milhas por viagens, para mais de 1.300 destino no mundo, noites em hotel, aluguel de carros e compras em mais de 400 marcas parceiras em diferentes categorias. Além disso, o LifeMiles oferece transferir ou doar milhas para causas sociais.

