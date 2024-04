Avianca renova sua experiência Business Class na Europa e nas Américas

Alto contraste

Companhia também anuncia a renovação do serviço de Business Class nos aviões de um só corredor (Avianca)

A Avianca apresenta novidades em seu produto Business Class, tanto em aviões de corredores duplos (Boeing 787) como em aeronaves de um só corredor (família A320).

Assim, a partir de agora, será conhecida como Avianca Insignia a Cabine Executiva dos aviões de corredores duplos que operam rotas a partir de e para Europa.

Aqueles que viajam nessa cabine poderão desfrutar de cadeiras flatbet – que se reclinam por completo –, assim como uma bebida de boas-vindas, menu com entrada, opções de café da manhã, almoço ou jantar com sobremesa, snacks ilimitados e uma seleção de licores, bebidas frias e quentes.

Além disso, têm à sua disposição elementos de conforto como cobertor, acolchoado e um Amenity Kit com cases colecionáveis, desenhados por Mola Sasa em colaboração com a comunidade indígena Gunadule, elaborados a partir de tecido reciclado de garrafas PET, em uma proposta que promove a sustentabilidade e a inclusão, e as formulações da Loto del Sur, uma marca que celebra e captura a riqueza da cultura colombiana, elevando a experiência a bordo.

“A Avianca Insignia representa a consolidação de uma experiência superior em nossos Boeing 787, um dos aviões mais modernos do mundo. Nesses voos também contamos com uma seleção única de gastronomia, bem-estar e design que representa o melhor da Colômbia: um menu do chef Álvaro Clavijo – um dos 35 melhores em todo o mundo – nos voos de Bogotá para a Europa e um Amenity Kit”, afirma Manuel Ambriz, diretor comercial da Avianca.

Uma Business Class renovada para voar em aviões de um único corredor:

Além disso, a partir de 1º de julho, uma nova versão da experiência Business Class estará disponível nos assentos das três primeiras fileiras de aviões de um só corredor, em voos a partir de Bogotá para Santiago do Chile, São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro, Miami, Washington, Nova York, Boston, Toronto e Cidade do México.

Esse produto inclui uma refeição principal (café da manhã, almoço ou jantar), bebidas, um serviço de snacks e elementos de conforto (cobertor, almofada e Amenity Kit).

“Renovamos a experiência do Business Class em voos das principais capitais das Américas, oferecendo, assim, múltiplas opções para que os clientes escolham como querem voar”, acrescenta Manuel Ambriz.

Sobre a Avianca: A Avianca inclui a Avianca — membro da Star Alliance —,o LifeMiles e a Avianca Cargo. Em relação ao transporte de passageiros, a Avianca, com mais de 104 anos de atuação desde 1919, é a companhia aérea líder na Colômbia, Equador e América Central, e mantém uma das maiores operações aéreas da América Latina, com 147 rotas, cerca de 710 voos diários e uma frota de 140 aviões Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner, que conectam mais de 75 destinos em 25 países da América e Europa. Em 2023, a Avianca obteve o primeiro lugar na categoria “Companhias Aéreas Globais” no índice de pontualidade da consultoria especializada Cirium e transportou mais de 32,2 milhões de clientes com a operação de mais de 213.000 voos. Seu programa de fidelidade, o LifeMiles, é um dos maiores da América Latina, com mais de 14 milhões de membros e 600 marcas parceiras. Em relação ao transporte de carga, a Avianca Cargo é líder na região e o principal operador em diferentes mercados de América.