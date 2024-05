Avianca só transportará passageiros de 14 anos ou menos que viajarem acompanhados de seus pais ou um adulto responsável

Alto contraste

Avianca: regras para o transporte de menores de 14 anos (Stevenhe1997 - Wikimedia Commons)

A Avianca anuncia que, a partir de 15 de maio deste ano, todos os passageiros de 14 anos ou menos devem viajar com seus pais ou adultos responsáveis maiores de 18 anos, devidamente autorizados. Só quem cumprir com este requisito poderá embarcar.

Se as passagens foram adquiridas antes de 15 de maio de 2024, os passageiros embarcarão depois de se aproximarem do balcão do aeroporto, para finalizar seu processo de check in.

Com a implementação dessa política, a idade mínima para um menor poder viajar sem a companhia de um adulto responsável (maior de 18 anos) em voos operados pela Avianca é de 15 anos completos.

A companhia aérea recomenda a todos seus clientes confirmar os requisitos ou autorizações necessárias para a saída e entrada de menores com a autoridade migratória correspondente de cada país. Além disso, reitera que não presta serviço ao menor desacompanhado ou menor recomendado em nenhuma de suas rotas.

Para consultar mais detalhes sobre essa medida, a Avianca publicou informações em seu Help Center.

Mais informações para a imprensa:

Juliana Fandiño P.

laura.fandino@avianca.com

Sobre a Avianca: A Avianca inclui a Avianca — membro da Star Alliance —,o LifeMiles e a Avianca Cargo. Em relação ao transporte de passageiros, a Avianca, com mais de 104 anos de atuação desde 1919, é a companhia aérea líder na Colômbia, Equador e América Central, e mantém uma das maiores operações aéreas da América Latina, com 147 rotas, cerca de 710 voos diários e uma frota de 140 aviões Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner, que conectam mais de 75 destinos em 25 países da América e Europa. Em 2023, a Avianca obteve o primeiro lugar na categoria “Companhias Aéreas Globais” no índice de pontualidade da consultoria especializada Cirium e transportou mais de 32,2 milhões de clientes com a operação de mais de 213.000 voos. Seu programa de fidelidade, o LifeMiles, é um dos maiores da América Latina, com mais de 14 milhões de membros e 600 marcas parceiras. Em relação ao transporte de carga, a Avianca Cargo é líder na região e o principal operador em diferentes mercados de América.









